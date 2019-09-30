廚子聲稱怕與異性交往　遊樂場識男童非禮及迫肛交　判囚10年

一名9歲男童去年遺失電話後，一名自稱「孫悟空」的廚師便向對方表示，其電話遭他人取去。對方要拍攝X的露下體影片，才肯交還電話。男童無奈就範，多番被拍片和非禮，甚至遭與男童非法肛交，廚師早前承認非禮及非法肛交等罪，報告指被告智商偏低，怕與異性交往，故結識男童以取認同及滿足感，今（30日）被判囚10年。法官直斥他的行為可恥及令人髮指。

被告施榮通承認雞姦、非禮一名9歲男童，並拍下其下體。(資料圖片)

被告施榮通，39歲，承認非禮和與16歲以下男童非法肛交等6項控罪。

被告被診斷有孌童癖

法官判刑時引述被告的精神科及心理報告指，被告智商較常人低，且自尊心低下，害怕與人交際，且特別害怕與異性交際，並藉在公眾遊樂場認識男性幼童以獲得認同及滿足，被告亦被診斷出有孌童癖，報告指出基於有孌童傾向、衝動、解難能力低下、性慾問題等，其重犯機會高。

官指被告剝削事主行為可恥

法官指，雖然事主沒因事件患上任何創傷後壓力症候群，但不代表被告的罪責會因此而減輕，被告與事主的年齡相差甚遠，被告又在過程中拍攝，及用以威脅事主，同時沒使用避孕套，明顯剝削及威迫事主遵從他，其行為可恥及令人髮指。

公園相識自稱孫悟空

案情指，9歲的事主於去年2月在堅尼地城的公園，結織自稱「孫悟空」的被告。同年4月，事主遺失電話，被告訛稱其電話遭不知名人士取去，要求事主被拍攝影片露下體，對方才肯交還電話。事主取回電話心切，遂跟隨被告到其住所，並脫褲讓對方拍攝下體及私處。而被告拍攝後，則表示要把片段給該不知名人士觀看。

被告之後兩度約事主，並藉詞對方遲到，要拍片懲罰對方。事主無奈就範，期間更摸事主下體，被告更向事主稱只是遭該不知名男子強迫。

公廁及住所迫男童肛交

被告同年4月和5月，再約事主到殘廁和被告的住所，並曾與男童肛交。事件最終報警，警方在被告的電話中找到6段影片和1張相片，而其中一段影片顯示有人說：「上次試左係我唔夾硬嚟嘖，今次真係無辦法我先夾硬嚟。忍唔忍到？忍唔到就算，放棄。」另一把聲音回應：「影相就得，你插就真頂唔順。」

案件編號：HCCC144/2019