東區醫院運作助理三送禮討好上司　送完鮑魚卻遭廉政公署拘捕

東區醫院的一名運作助理，為獲取上司編配較討好的工作，涉嫌向對方送贈生日蛋糕、乾鱷魚肉及新鮮靑邊鮑魚，共值1,155元，惟情況未有改善，她去年3月向醫管局投訴，被揭發行賄，被廉政公署起訴。被告今日在東區裁判法院承認三項向公職人員提供利益罪名，案件押後至下月5日再提訊，被告獲准保釋。

東區醫院的一名運作助理，為獲取上司編配較討好的工作，涉嫌向對方送贈生日蛋糕、乾鱷魚肉及新鮮靑邊鮑魚，共值1,155元。（資料圖片）

送禮未獲上司改善工作 向醫管局投訴反被轉介廉署

50歲的被告蔣紅玲，是東區尤德夫人那打素醫院的運作助理，隸屬洗衣部轄下的熨部，負責處理床單、枕套、毯子及手術用途的小布。

案情指，被告發現上司經常挑剔工作錯處，又會編配她做較吃力不討好的工，以及在工作間責駡她。為改善雙方關係，被告在同事建議下，決定送贈禮物給該管工。

在2017年6月某日，儘管被告知道當天並非上司生日，她仍然將一張生日蛋糕收據交給對方，讓她自己提取價值約300元的蛋糕。被告發覺之後獲編配較討好的工作，但其後情況再度轉差，於是把一盒價值195元的乾鱷魚肉，放置到上司儲物櫃內。被於亦再於同年11月某日，把兩隻共值約660元的新鮮靑邊鮑魚，以同一手法送贈予上司。惟情況未有改善，被告於2019年3月向醫管局作出投訴，醫管局再轉介廉政公署跟進。

被告今日在東區裁判法院承認三項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》。案件押後至下月5日再提訊，被告獲准保釋。