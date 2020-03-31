【新冠肺炎】東區醫院設檢測分流站　料8小時出報告減入院壓力

本港近日的新型冠狀病毒肺炎個案急劇上升至逾600宗，昨日（30日）需住院檢查的懷疑個案亦達184人，病床壓力大增。 東區醫院急症科部門主管陳立華今日（31日）表示，即日起啟用在急症室外以帳篷搭建的檢測分流站，為病人取鼻咽樣本做病毒檢測，設32個獨立等候間讓病人等候檢測結果，但等候結果往往需5至8小時，明白病人可能坐得辛苦，會盡量為等候人士提供協助。

陳立華（右二）稱，理解病人在分流站等得辛苦，醫院會安排專人提供所需協助。（高仲明攝）

現行機制下，符合呈報準則的懷疑個案病人會獲安排入住隔離病房，但確診宗數近日大幅飆升，致隔離病床壓力增加。

東區醫院急症科部門主管陳立華透露，因應近日較多海外返港的病人需入院檢測，東區醫院即日起啟月急症室外以帳篷搭建的檢測分流站，為病人取鼻咽樣本做病毒檢測，帳篷劃分成32個獨立等候間，同時間最多可容納32個病人或32個家庭等候檢測結果，若病人的檢測結果對病毒呈陰性便可回家，不用入院，有助減少病床的壓力。

以帳篷搭建的檢測分流站啟用首日中午，東區醫院急症室外有兩名病人正在分流站等候。（高仲明攝）

不過陳立華指出，等候檢測時間需要5至8小時，分流站內只設硬的膠椅子以方便清潔消毒，明白病人或等得辛苦，醫院會有專人為等待人士提供所需協助，包括衣物及膳食需要。

陳立華又稱，東區醫院過往每日平均有20個病人經急症室求診並入院，但亦試過有群組爆發，如北角福慧佛堂、打邊爐家族等，求診人士或牽涉的密切接觸者數目會達高峰。若同時間有超過32人在急症室等候檢測，其他病人亦需被安排入院。