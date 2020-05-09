【新冠肺炎】Neway、Red MR重開　只提供餐飲服務　暫停唱K

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府早前公布放寬社交距離措施，惟卡拉OK等仍要繼續關閉。食物及衞生局昨天指，若處所同時經營卡拉OK及餐飲業務，可於只提供餐飲，而不設卡拉OK服務下繼續經營。 Neway宣布，Neway及CEO全線分店重開，但只提供餐飲服務，暫停提供卡拉OK服務，直至另行通知。 而Red MR則指，昨晚已開放旺角及銅鑼灣分店，現時會提供餐飲服務，但會將咪高峰全部收起，食客用餐時，可以以音樂作為背景音樂，限期至本月21日。

Red MR發言人表示，昨晚六時起已開放旺角及銅鑼灣分店，現時會提供餐飲服務，但會將咪全部收起，食客用餐時，可以以音樂作為背景音樂，限期至本月21日。有報道指，Red MR K房內點歌系統不會啟動，客人不可點歌或播歌，公關回應指，昨天安排倉促，或曾引發誤會。

Neway就在社交平台facebook公布，Neway及CEO全線分店陸續在今天重開，為配合香港政府發布《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）之指引及規例，全線Neway及CEO分店將暫停提供卡拉OK服務，直至另行通知，而全線分店將會繼續為顧客提供餐飲服務。

Neway就在社交平台facebook指，Neway及CEO全線分店陸續在今天重開，但只提供餐飲服務。 （Neway facebook圖片）

另外，Neway稱，每位顧客及員工必須量度體溫及通過體溫檢測方可進入，每位顧客及員工於該公司之所有範圍都必須佩戴口罩(除飲食外)。每張枱最多只會坐8位顧客及每張枱之間最少保持1.5米距離。Neway表示，會每小時消毒及清潔公眾地方，每日營業前後進行全面清潔及消毒，員工亦會定時使用梘液洗手，房間一經使用後，都會房內進行清潔及消毒。

根據政府最新指引，卡拉OK、浴室、派對房間、夜店、夜總會仍要繼續關閉至5月21日。食物及衞生局指，若於關閉前該處所經營多於一種持牌業務，而營運者已採取一切措施，有效地停止或防止進行所有須關閉的業務或提供服務，該處所則仍然可以經營其他持牌但無須關閉的業務。局方解釋，若處所同時經營卡拉OK場所及餐飲業務，於停止所有卡拉OK服務下，並關閉可進行卡拉OK活動的相關設施、設備及器材，及在門口當眼處張貼告示，清晰地指明處所內只提供餐飲，而不設卡拉OK服務，他們可繼續在該處所經營餐飲業務，並遵照相關指示經營。