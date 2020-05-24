新冠肺炎│律師：離婚申請翻倍　婚姻輔導員籲夫婦宜多溝通體諒

新冠肺炎疫情下，大多市民早前皆留家抗疫，隨著近日疫情有緩和跡象，市民開始外出活動，有事務律師透露，四月起申請離婚的個案急增，由以往每日約一宗，升至兩、三宗，且不分年紀及職業，是過去七年來最多。當中不少與疫情期間相處矛盾加劇有關。 有資深婚姻輔導員指出，疫情期間大家心情不佳，加上本港居住環境普遍較擠迫， 夫婦連日來被須在同一空間內工作，又要照顧子女及為家務分工，易生磨擦及衝突。若當中涉及第三者，更易被另一半發現。

律師：事務所日接兩、三宗離婚諮詢 較去年同期增一至兩倍

衛達仕律師事務所（Withers）合夥人高崑峰說，香港居住環境細，疫情下市民長期困在家，夫婦留家既要工作，又要照顧停課子女，易生磨擦，「相見好，同住難，以前至少有八至十小時見不到面......但疫情期間長時間困在家中，數字明顯升了」。

該律師事務所每天接約2至3宗離婚諮詢，比去年同期的每日僅1宗明顯有增加。他說，由於疫情期間絕大部分家事法庭案件被押後，除非案件涉及家暴等緊急原因，否則離婚需時更長。他估計，即使申請離婚的夫婦已交妥文件及協商財產、子女分配事宜，仍須等近一年才能離婚。

觸動輔導中心性治療及家庭治療總監程翠雲表示，疫情期間夫婦須長時間在擠迫環境下活動及工作，形容疫情為夫妻關係帶來新考驗。（資料圖片／高仲明攝）

婚姻輔導：長時間困在擠迫環境、易放大對方問題爆衝突



觸動輔導中心性治療及家庭治療總監程翠雲形容，疫情期間夫婦須長時間在擠迫環境下活動、工作及就育兒責任分工，易致衝突，居家抗疫隨時變成婚姻關係衝突的新因素，為二人帶來新考驗。

以前都有政見不一，但現時是敵我分明，加上疫情令大家都很辛苦，又沒有忙碌生活可以分散注意力，易聚焦在對方身上，放大對方的問題及計算分工。 觸動輔導中心性治療及家庭治療總監程翠雲

疫情令夫婦長期同處在一個空間 沒有緩衝空間

她舉例指，不少夫婦在2014年時因政見而累積一定情緒，至去年六月起因反修例衝突更甚，只是當時尚有緩衝空間：「鬧完返工，你遊行，我約人打麻雀」，但疫情下不宜外出，二人須面對家務及育兒責任，若分工不均，難免衝突。而疫情下夫婦長期同處在一個空間內，雙方皆難向朋友吐苦水，「另一半聽到可能令情況更甚」，情緒累積易令關係惡化，成離婚導火線：「若有一方不參與家中事務，另一人難免會不滿、傷心難過，甚示怨恨。」

程翠雲建議，若夫婦出現衝突，其中一方可外出運動或買外賣等，致電朋友傾談，給空間雙方冷靜。（資料圖片／曾梓洋攝）

疫情下難向朋友吐苦水

程翠雲說，疫情期間雖服務照常，惟相信夫婦甚少主動接觸輔導服務，而疫情期間的衝突亦易令更多夫婦決定不挽救：「向朋友埋怨一下都不可以，（不滿情緒）很易爆發，嚥不下這口氣。」她呼籲大家多關心及欣賞另一半，並在對方需要時施援手。

程翠雲建議，若夫婦皆須在家工作，宜事先說明當天工作要務，邀請對方在自己舉行視像會議時，幫忙照顧子女或分擔家務。相中人與報道無關。（資料圖片／高仲明攝）

若有第三者更易被發現

而疫情下夫婦共處時間大增，程翠雲直言，若其中一方有第三者，易被發現：「平日周六日加班不出奇，但疫情下外出會變得很異常，即使不外出，但信息及電話交流增加了，亦易被發現」。

宜多溝通體諒及欣賞對方

她建議，若夫婦皆須在家工作，宜與對方坦承當天工作要務，並邀請對方在自己舉行視像會議時，幫忙照顧子女或分擔家務；而留家時間長，夫婦宜交換角色及工作，了解對方的難處及學習欣賞及體諒。同時亦應安排一家人共同活動，如下棋、看電影等。她強調，即使有衝突亦別把話「說得太盡」，不宜在生氣時下決定，可外出運動或買外賣等，致電朋友傾談。萬一決定離婚，雙方亦應冷靜處理親子關係及家庭事務。

程翠雲直言，即使夫婦決定離婚，亦應冷靜處理親子關係及分擔育兒責任。（資料圖片／高仲明攝）

【夫婦相處五大貼士】

1.宜每天分享工作時間表，邀請對方在視像會議等忙碌時刻，幫忙照顧子女或分擔家務

2.多讚賞及欣賞對方的付出

3.交換角色感受對方難處，多體諒對方

4.安排一家人進行下棋、看電影等簡單活動

5.若出現情緒或衝突時別做重大決定或「說得太盡」，應在另一半不在時（如外出購物或運動時）致電朋友傾談，即使決定離婚，亦應冷靜處理親子關係及家庭事務

資料來源：觸動輔導中心性治療及家庭治療總監程翠雲

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