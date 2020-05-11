逃犯條例｜3男2女涉理大衝突及三罷行動被控　包括一名15歲女生

去年11月接連發生三罷及理工大學衝突事件，期間有多人被捕。事隔近半年後，警方再起記3男2女，涉管有六角匙、膠索帶及扳手等，被控管有適合用作非法用途的工具，案件今（11日）在九龍城裁判法院提堂，5人均暫時毋須答辯，並均獲保釋，其中一名被告為15歲女學生。

3男2女被告被指在理大衝突期間管有可作非法用途工具，在九龍城法院提堂。(資料圖片)

3名涉理大衝突被告押後9月再訊

5名被告中，其中3人在理工大衝突期間被捕，其中被告楊俊林（25歲）被控於去年11月17日在紅磡女童軍總會管有2條膠索帶；另一案的被告鍾家軒（19歲），則被控於去年11月18日在尖沙咀康莊道與漆咸道交界管有銀色扭力扳手及銀色六角匙扳手。二人的案件均押後至9月7日再訊，以便警方作進一步調查，他們准以2000元保釋，期間不得離港，需要遵守宵禁令及每周要到警署報到一次。

另有15歲女童被控於去年11月18日在理大一帶管有膠索帶，其案將會於9月18日再訊。

兩男女涉11.13三罷行動

另一案的兩名被告：張文皓（20歲）及楊芷茵（20歲，女），3被控於去年11月13日，在土瓜灣遊樂場管有8把六角匙；以及於同日在九龍城新山道放置水馬，對車輛造成阻礙，當日有網民發起「三罷」行動。兩人的案件將於6月23日再訊，以便作進一步調查，二人准以1000元保釋，不得離港，並要遵守報到條件及宵禁令。

案件編號：KCCC834-837、700015/2020