逃犯條例︳稱未成年學生作暴力行徑令人擔憂　鄭若驊籲勿以身試法

自去年六月審議《逃犯條例》爭議而引發大半年的社會運動，至今仍未平息，截至上月已有約7600人被捕。而按照保安局於3月時向立法會議員提供的資料，截至今年3月，19歲至30歲的被捕者有4,608人，是不同年齡群組中最多，而18歲以下的被捕者亦有近1,200人。 律政司司長鄭若驊今日（9日）以「潔身自愛，遠離暴力」為題發表網誌，指去年的社會動盪中，有人涉嫌觸犯不同的罪行被拘捕、檢控和定罪，當中包括年輕人和學生。她指有一些未成年的青少年或學生參與違法活動，甚至作暴力行徑的情況「令人擔憂」，認為有人「誤以為使用暴力手段是可以達成目的」，更表示一旦罪名成立後會留有案底，並影響他們日後升學及就業的前途，呼籲年輕一輩「要建立獨立思考和判斷能力，凡事三思而行」，不應隨便以身試法。 鄭若驊強調，絕不能單考慮犯案者年齡決定是否檢控。

律政司司長鄭若驊呼籲，年輕一輩要建立獨立思考和判斷能力，凡事三思而行，不應隨便以身試法。（資料圖片／盧翊銘攝）

鄭若驊又引用迪普洛克大法官對法治的理解，指法治作為憲法原則，「要求公民在採取任何行動前都應該能事先知悉隨之而來的法律後果」，認為任何人用違法行為來達成目的，同時亦必須要預備承受法律責任。

鄭若驊提到，有人誤以為年輕人犯罪不會留有案底，只會被警司警誡，但其實並非所有犯案的青少年均符合警司警誡的條件，當中涉及考慮所干犯罪行的嚴重性，是否有悔意等。而簽保守行為的命令只適用於初犯者及輕微罪行的個案，犯案者亦需要在公開聆訊中承認所犯過錯和接受告誡，如果被發現不遵從簽保令，可能會被判監禁。而接納簽保守行為時，亦需要考慮犯案者年齡、犯罪記錄、是否願意悔改等。

不能單考慮犯案者年齡決定是否檢控

有意見認為，律政司應該以公眾利益向年青的犯案者撤銷控罪。鄭若驊強調律政司是嚴格按照證據、適用法律和《檢控守則》作檢控決定。而《檢控守則》中指的公眾利益，是包括罪行性質及嚴重程度、過往犯罪紀錄、表現悔意等，檢控人員不能隨意動用公眾利益作為撤銷控罪的理據。而律政司需要根據每宗案件的案情，再按相關原則作出決定，不能單靠犯案者的年齡而撤銷控罪。