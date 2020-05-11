逃犯條例｜中大生否認推跌警員案　事主強調路上舖上防滑磚非跣親

中大男學生被指於去年8月25日荃葵青遊行當晚，曾推倒一名持盾警員，他否認一項襲警罪，案件今（11日）於西九龍裁判法院開審。聲稱受襲的警員供稱，同僚截查一名女子時，群眾對警方叫「走啦黑社會」。期間，一名男子在他面前舉手機拍攝，左手則由扶盾變為突然向盾牌施力，令他向後跌倒。他又指行人路有防滑磚，並非因天雨路滑而「跣親」。

警員陳勁翔(前)稱遭被告祝嘉樂推跌在地。(林樂兒攝)

被告祝嘉樂（21歲，中大學生）否認於去年8月25日在荃灣街市街和眾安街交界的HKT1010店舖外襲擊警員陳勁翔。

當日參與警隊踏浪者行動

警員陳勁翔4年前加入警隊，案發時隸屬機動部隊。當晚他身穿防暴裝束，持圓盾、戴頭盔，參與警隊的「踏浪者」行動。陳供稱，指揮官指早前在二陂坊及楊屋道一帶有暴力破壞事件，他與隊員遂於案發地點作反罪惡巡邏。他指現場看不到暴力破壞事件，但有過百人在行人路及馬路聚集叫囂。

現場群眾向警察叫曱甴老鼠

陳續道，其同僚近晚上9時截查一名女子時，因有市民不停靠近，他與3名同事設立防線。群眾向警方叫「曱甴」、「老鼠」、「走啦黑社會」等，又叫他們出示委任證。陳稱，其中一名男子在面前用右手將手機舉越其左肩拍攝，並以身驅「挨近」其圓盾。對方其後左手扶著圓盾，與他人一同壓向防線，陳遂開聲警告勿衝擊。

指被告曾推向圓盾

陳指，在場一名警長基於同僚的安全，打算拉被告入防線搜查，惟警長捉住被告肩膀時，被告揮開並問：「咩事呀？」之後，陳感到被告突然以左手掌向其圓盾施一下力，令他失平衡向後跌倒。他補充整個左手臂也感受到被告的力度，又指行人路有防滑磚，並非因天雨路滑而「跣親」。

控方在庭上播出案發片段，可見一名女子要求警方出示委任證，而背向她的陳忽然向後跌在地上。

承認被告並非完全手不離盾

辯方盤問下，陳警員供稱被告扶著圓盾至施力推盾之間為時約2分鐘，期間左手一直沒有離開盾牌。辯方追問下，陳承認被告被警長捉著肩時，曾經揮動左手。他指被告手未離盾的說法有誤，又解釋因跌倒後不久便重返防線，所以「一時記漏咗」。

聆訊下午續。

案件編號：WKCC3484/2019