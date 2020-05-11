美容醫生涉非禮女客　事主回應吃飯邀請答：好啊好啊　官判脫罪

醫學美容男醫生被指為女客人做眼部療程後，趁女方仍閉目時親吻女客人，事後又攬腰讚「你好靚」。女客人事後報警，男醫生早前否認非禮受審。裁判官梁少玲今（11日）於西九龍法院表示，女客人事後向被告傳送心型表情符號，被告邀約吃飯時回覆「好啊好啊」，反應不似抗拒。她認為女客人所述之事曾經發生，但不能確定她當時不同意被告所為，遂裁定被告罪名不成立。

被告劉宏德被裁定非禮女客人罪名不成立，他在審訊時並無聘請律師。(資料圖片)

被告劉宏德（56歲）報稱醫學美容醫生，他被控於去年4月3日在旺角朗豪坊的「美一醫學美容」內非禮女子X。劉沒有聘用律師，早前在庭上親自盤問事主。

女助手在場事主未投訴

裁判官分析指，事主在庭上清晰地述及被告的動作，受盤問時亦能說出鼻尖碰鼻尖，被質疑混淆濕棉花與嘴唇時，也能分辨兩者觸感有何不同。然而，她認為事主的反應並不合理。例如，事主稱感覺到鼻貼鼻時，被告的女助手仍在房內，她卻未有投訴，反而繼續療程。事主被親吻後推開對方，之後仍讓對方按摩。被告約吃飯時，事主回覆「好呀好呀」，又曾以WhatsApp向對方傳心型符號。

離開診所步速舉動不似受驚

此外，裁判官亦有查看閉路電視片段，認為她離開房間及診所大堂的步速及舉動均不似受驚。裁判官認為事主所述之事曾經發生，但未能肯定事主當時不同意被告所為，又或者其反應是否令被告誤會她同意，遂裁定罪名不成立。

案件編號：WKCC4430/2019