美容醫生涉吻女客人案　事主稱感到嘴唇的體溫　被告解釋是紗布

醫學美容男醫生，被指為女客人作眼部療程後，趁女方仍閉目時，親吻女客人一秒，事後又攬其腰並讚對方「你好靚」。女客人感到受侵犯報警，男醫生否認非禮，案件今(20日)在西九龍法院開審，沒有律師代表的男醫生親自盤問事主，並指女方多番向他發送心型表情符號，又指事主感受到的「親吻」，只是消毒紗布碰到的麻醉感覺，事主否認，又解釋發心型符號是表示友好及職業病。

被告劉宏德否認非禮接受過他療程的女客人。(馮家淇攝)

被告劉宏德，56歲，報稱醫學美容醫生，被控一項非禮罪。控罪指他於去年4月3日，在旺角朗豪坊的「美一醫學美容」內非禮女子X。

30歲的X在屏障作供，她稱於2016年5月3日入職一間醫學美容公司，從而認識任職美容醫生的被告。X在職期間，兩人每個月會見面幾次，直至她於2017年離職後，X前後3次找被告為她注射美容針。

療程需閉目在眼部施針

去年4月3日，X在「美一醫學美容」接受15至20分鐘療程，被告在X臉上注射「膠原自生Derma Veil 針」。當時治療室內有X、被告及被告助手3人，被告用冰袋敷在X臉，在左右眼尾、眼底施針。完成施針後，被告叫X閉眼休息，並以手及已消毒棉花為她按摩臉部。X突感到被告快速以鼻尖碰其鼻尖，她睜開眼時發現被告在她前方。

閉目感到被告雙唇的體溫

被告叫助手出房準備下位客人的療程工具，當時X仍閉眼，被告站於X的右邊。X稱被告突然輕輕吻她一秒，並描述說：「用佢上下唇包住我個上下唇。」X稱她感到有體溫及濕潤。X推開被告及問：「你做咩嘢。」被告則說：「sorry。」並以其他醫學美容話題轉移X視線。被告其後扶X起身，X對他說：「可唔可以唔好再錫我？」被告支吾以對，並約X吃飯，X害怕而敷衍答應。

指被告展開雙手求擁抱

其後，被告助手入房表示已準備好房間，被告稱想休息一會，著助手離開。X當時到床尾穿鞋，並到床頭的物品櫃拿袋，需經過站在床中間的被告。X稱經過時遭被告輕力捉緊左右腰部，X立刻掙脫，被告望著X說幾次「你好靚」，又向她展開雙手要求擁抱。X將雙手放於胸前，輕輕與被告擁抱後離開。X其後致電朋友講述遭非禮經過，凌晨她又想起非禮畫面而哭，翌日在社工陪同下報警。

事主求以友情價收費

被告無律師代表，親自盤問X當時二人是甚麼關係，X稱是醫生與病人關係。被告續指，X找他注射美容針，希望以「友情價」收費，於是被告認為二人為朋友關係，並收取她6千元。惟X稱當時只是普通問價。

X稱發心型符號是職業病

被告又指，X在2017年至2019年間，發送56個訊息給他，當中13個帶有心型表情符號，又稱讚被告「打得好、超細心」。被告說：「我好開心、好天真地當你係好朋友。」惟現職網購的X稱發送心型表情符號只是客氣及職業病。

被告否認他曾吻X，指X感受到的質感其實是消毒紗布，又指美容針本身帶有麻醉藥成份，X所指的「鼻尖碰鼻尖」，其實是麻醉感。X不同意，指「你都無打落我個鼻到。」

案件下午續審。

案件編號：WKCC4430/2019