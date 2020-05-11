新冠肺炎｜連續22天無本地感染　尼泊爾、南非等回港須入檢疫中心

本港的新冠肺炎疫情稍緩，至今已連續22天無本地感染個案。不過，今天（11日）衞生防護中心錄得一宗海外個案，患者是一名70歲女子，她昨天抵港，對病毒測試呈陽性反應，由於她在英國已經確診，不會計算入本地的確診數字。 另外，衞生防護中心指，由於有早前滯留於疫情不明地區的香港居民近期陸續返港，為審慎起見，衞生署現時會安排從巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾和南非返港人士，於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並安排他們乘坐專車前往檢疫中心進行14天強制檢疫，而非家居檢疫。

現時從外地返港人士，全部需要接受強制檢疫，部分人可在家中檢疫，部分人則必須到檢疫中心。 （資料圖片／羅君豪攝）

衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午四時，中心沒有錄得新增「2019冠狀病毒病」本地確診個案，本港個案累計為1 048宗（包括1 047宗確診個案和一宗疑似個案）。換言之，本港已連續22天無本地感染個案。

衞生防護中心正調查一宗海外個案。個案涉及一名70歲女病人，她由倫敦乘坐英國航空BA27（經濟艙）於5月10日抵港，其深喉唾液樣本證實對病毒呈陽性反應，及後直接由香港國際機場送往伊利沙伯醫院接受治理，目前情況穩定。根據病人提供的資料，她曾於英國接受測試，並對病毒呈陽性反應。中心已與英國衞生當局聯絡，以取得個案的進一步資料。

現時從外地返港人士，全部需要接受強制檢疫，部分人可在家中檢疫，部分人則必須到檢疫中心。 （資料圖片）

衞生防護中心發言人表示，本港近日錄得的新增個案均於潛伏期內身處外地。中心呼籲回港的市民，若出現呼吸道感染病徵，扺港時應立即聯絡衞生署港口衞生科人員作出跟進。若是曾於海外確診為「2019冠狀病毒病」個案的人士，即使現在沒有病徵，亦應在抵港時通知港口衞生科人員相關病歷，以便衞生署作出適當跟進。

此外，中心留意到有早前滯留於疫情不明地區的香港居民近期陸續返港，包括巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾和南非，由於目前關於以上地區的疫情資訊不多，以及經評估現行檢疫中心容量後，為審慎起見，衞生署現時會繼續安排從有關地方抵港人士（包括乘坐政府安排專機或其他航班），於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，以接受強制病毒測試，其後會安排他們乘坐專車前往檢疫中心進行14天強制檢疫。中心會密切留意本港及海外的情況，如有需要，將適時調整相關安排。