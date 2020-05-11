新冠肺炎│瑞典稱連花清瘟無療效限制入境　以嶺藥業：與事實不符

近日，瑞典稱中藥連花清瘟成份僅為薄荷醇，對治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）沒有作用，並限制該藥物入境。對此，中國的製藥公司發聲澄清。

河北石家莊以嶺藥業今天（11日）公吿稱，相關報道中所提到的「連花清瘟僅含有薄荷醇」與事實嚴重不符。連花清瘟是由13味中藥組合而成的治感冒抗流感的大複方中成藥，薄荷腦是其中的藥物組成成份之一。

公吿指出，公司連花清瘟產品並未在有關傳媒報道的歐洲國家進行藥品註冊，亦未向該國出口銷售，目前公司並不掌握報道中該國海關限制進口及其所檢測藥物來源的具體情況。

中國工程院院士鍾南山（右）表示，有充足證據證明連花清瘟對治療新型冠狀病毒肺炎有效。（資料圖片）

至於外界傳言「北美洲某國家拒絕連花清瘟膠囊入境是由於該藥富含馬兜鈴酸成份」，公吿表示，上述問題主要是針對連花清瘟中所含的藥材魚腥草，馬兜鈴酸是一種具有致癌性和腎毒性的化學物質，存在於馬兜鈴科植物中，而魚腥草並非馬兜鈴科植物，其具有清熱解毒、利尿除濕作用。

據悉，以嶺藥業連花清瘟產品於2012年即通過有關媒體報道的北美洲該國衛生部天然健康產品法規合法註冊，並正式進入該國市場開展合規銷售，且從未發生被該國拒絕入境情況。

據此前報道，瑞典藥品管理局與海關署將連花清瘟描述為「未經許可不得從申根區以外的國家運輸」的藥物，並將其扣留在邊境。瑞典分子細胞生物學教授拉罕馬爾（Dan Larhammar）聲稱，連花清瘟包含約13種草藥，「但事實上成份只有薄荷醇」。瑞典藥品管理局也提出警吿，稱還沒有任何研究表明該藥有效，「絕對不是我們推薦的東西」。

以嶺藥業指出連花清瘟是由13味中藥組合而成的治感冒抗流感的大複方中成藥，薄荷腦是其中的藥物組成成份之一。

關於連花清瘟對新型冠狀病毒肺炎的作用，廣東汕頭大學化學系、南京中醫藥大學、中科院上海藥物研究所新藥研究國家重點實驗室、香港中文大學（深圳）生命與健康科學學院的研究團隊曾在化學領域預印論文平台「ChemRxiv」發表一篇研究論文指出，連花清瘟可通過關鍵分子激活的抗病毒、抗炎等協同作用減輕該病症狀。

中國工程院院士鍾南山5月4日則稱，他在實驗後有底氣、有證據說連花清瘟真的有效。實驗發現，連花清瘟膠囊對病毒抑制作用有一些，但是很弱，但它的好處是對病毒引起的細胞損傷、炎症有很好的修復作用。他進一步稱，該病80%以上患者都屬於普通型患者，連花清瘟膠囊比較適合普通的患者。

（綜合報道）