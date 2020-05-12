中國太平人壽保險前經理涉行賄三名滙豐銀行職員　遭廉署起訴

中國太平人壽保險一名前大客戶經理，涉嫌行賄三名滙豐銀行職員，以協助其客戶開立銀行戶口。三名滙豐職員即時拒絕賄賂，並向銀行管理層匯報有關事件，該名中國太平人壽保險客戶經理隨後被廉署起訴，被控四項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》。

中國太平人壽保險一名前大客戶經理，涉嫌行賄三名滙豐銀行職員，被廉署起訴。（資料圖片）

現齡28歲的被告陳昱璋為中國太平人壽保險（香港）有限公司前大客戶經理，他被控四項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條，該公司主要為客戶提供多種保險產品。

其中兩項控罪指，陳昱璋涉嫌於2018年12月19日，向滙豐銀行銅鑼灣一間分行的兩名職員，各提供一筆未指明款額的金錢，作為協助被告轉介的客戶在滙豐開立銀行戶口的誘因或報酬。

另一項控罪指，被告涉嫌以相同目的，於同日向該分行另一名滙豐職員提供約1,000元至1,500元。餘下控罪指，被告於翌日再向該名滙豐職員提供約1,000元至1,500元。

廉政公署指，該三名滙豐職員即時拒絕被告提供的賄賂，並向銀行管理層匯報有關事件。滙豐將投訴轉介廉署，並在廉署調查案件期間提供全面協助。被告已獲廉署准予保釋，以待5月14日應訊。