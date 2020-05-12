新冠肺炎｜梨木樹邨無外遊史婦初確診　袁國勇：零確診需重新計算

本港的新型冠狀病毒肺炎疫情稍為放緩，連續22天「零本地感染」。不過，消息指，今天（12日）本港新增一宗新型肺炎初步確診個案，該名66歲女病人無外遊紀錄，亦沒有接觸過確診者，若最終確診，預計本港連續22日「零本地感染」的紀錄將會斷纜。 政府專家顧問團成員、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，目前掌握到的資料顯示，該名女子屬於源頭不明的本地個案，反映本港有隱形傳播鏈，「28日」的疫情指標線需要重新計算；至於政府的「限客令」、「限聚令」是否可以放寬，視乎最終能否找到病源，現時港人應時刻戴上口罩防疫。

5月12日晚上，穿上防護衣的救護員到梨木樹邨，進入第5座。（盧翊銘攝）

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女病人發燒數天 病毒量相當高

據了解，本港今日新增一宗新型肺炎初步確診個案，該名66歲女病人住在荃灣區梨木樹邨，昨天於葵涌伍若瑜夫人普通科門診求醫。消息指該病人無外遊紀錄，亦沒有接觸過確診者。據悉，該名女病人發燒數天，喉乾及有輕微咳嗽，病毒量相當高，將會被送到瑪嘉烈醫院治療，她的兩名家庭成員亦有病徵。

若她最終確診，預計本港連續22日「零本地感染」的紀錄將會斷纜。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生曾指，本港若連續28天沒有本地感染個案，代表疫情受到控制。

袁國勇指本港再現感染不明個案，反映本港有隱形傳播鏈。 （資料圖片／黃寶瑩攝）

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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袁國勇表示，目前掌握到的資料顯示，該名女子屬於源頭不明的本地個案，反映本港有隱形傳播鏈，「28日」的疫情指標線需要重新計算，至於政府的「限客令」、「限聚令」是否可以放寬，視乎最終能否找到病源，現時港人應時刻戴上口罩防疫。