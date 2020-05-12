【新冠肺炎】美國參議員提案終結對中國稀土依賴

美國參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，他計劃在5月12日提出一項立法，旨在結束美國對中國稀土元素的依賴。這項法案是美國國會因新冠肺炎（COVID-19）疫情推動供應鏈轉移的一部分。

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據美國彭博社5月12日報道，美國參議員克魯茲表示，他計劃在12日提出一項立法，旨在結束美國對中國稀土元素的依賴。

這項法案是美國國會推動供應鏈轉移的一部分，尤其是在對國防至關重要的行業，將供應鏈從中國轉移回美國。稀土元素用於消費電子、電動汽車和戰鬥機等產品的製造。

來自德克薩斯州的共和黨參議員克魯茲在聲明中稱，「就像中國共產黨威脅要切斷中國製造的救命藥物一樣，中國共產黨還可能切斷我們獲取這些材料的途徑，嚴重威脅美國國家安全」。

聲明稱，「《礦石法》（Ore Act）將有助於確保中國永遠不會有這樣的機會，即在美國建立稀土元素和關鍵礦物的供應鏈。」

該法案將為在美國境內購買稀土元素的公司提供税收優惠。法案還將要求國防部這樣做，並將為擴大美國稀土產業的試點項目提供資金。

彭博社評論稱，這項法案是美國因新冠肺炎疫情擴散而反擊中國的大量提案之一，包括美國總統特朗普（Donald Trump）在內，很多共和黨人因未能及早採取行動阻止新冠肺炎疫情在美國的傳播而遭受指責。

美國的新冠肺炎疫情愈演愈烈，包括特朗普、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）等人在內，多次指責中國要對疫情的擴散負責。

納瓦羅5月11日在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）的採訪時，再次玩起了「指責遊戲」，要求「中國必須賠償」。

納瓦羅說：「這不是懲罰他們的問題，這是必須要中國負責的問題」。

針對美國對華鷹派人士因疫情對中國頻繁進行指責，中國外交部發言人華春瑩在5月8日的例行記者會上回應稱，中國是第一波遭受疫情衝擊的國家之一，中方多次介紹了應對時間線。

關於美方質疑中方數字真實性問題，華春瑩表示，講道理的人不會因為自己的數字不那麼好看，就斷然懷疑或者咬定別人好看些的數字一定是假的、不真實的。