商經局准獲資助口罩生產線延期一個月供貨　料每月供應3385萬個

港府早前推出本地口罩生產資助計劃，20條本地生產線已獲批。有立法會議員關注各生產線投產詳情及口罩分配準則等，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（13日）書面回覆表示，每月合共可向政府供應3,385萬個口罩，當中有9條生產線有額外口罩可供本地市場，每條生產線最高資助額介乎100萬元至300萬元，預計約在6月底起向每戶派發一包十個口罩，沒有透露派發詳情。

邱騰華表示，獲資助生產線取得口罩認證後，要每月向政府供應200萬個口罩後，方可將餘數售予本地市場，任何情況下均不得出口。（資料圖片／盧翊銘攝）

多間申請資助公司未能在預計目標日期的「死線」前向政府供應口罩。邱騰華回覆議員質詢表示，由於現時全球口罩短缺，各地企業爭相設立口罩工廠，並紛紛在近期把口罩樣本送往外地認可實驗室進行認證，以致認證所需時間較平常為長，故容許因仍在等候其口罩認證測試報告，未能在預計目標日期前向政府開始供應獲認證口罩的獲資助公司，申請延期一個月；但如無特殊原因及具備充分理由，超過一個月的延期會令致獲批資助名額被撤銷。

邱騰華表示，獲資助生產線取得口罩認證後，要每月向政府供應200萬個口罩後，方可將餘數售予本地市場，任何情況下均不得出口，相信有助增加本地口罩供應，亦比管制口罩價格為更切實可行。他重申生產線須達到指定目標，如口罩獲得認證、產量達到指定目標等，才獲發放資助。資助協議亦訂明，如獲資助生產線的實際產量比申請中所承諾的產量少，其資助總金額亦會按比例扣減。如生產線最終未能達到資助計劃的要求，政府可向有關公司追討已發放的資助。

翻查資料，20條口罩生產線涉及15個生產商，生產量最少是「香港愛護用品有限公司」，預計每月可供政府口罩數量僅50萬個；另有9條生產線除了每月可向政府供應200萬個口罩外，亦可向本地市場供應2萬至160萬個口罩。