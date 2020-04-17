新冠肺炎｜政府再批5條口罩生產線　月產千萬個　360萬個市面出售

政府早前推出「本地口罩生產資助計劃」，商務及經濟發展局今日（17日）公布再批出五宗申請，包括國藥科技醫療用品有限公司、Hong Kong Lion Production Company Limited、香港人醫療用品有限公司、益成醫療用品有限公司，以及新德利（亞洲）有限公司，五間公司合共每月平均向政府供應775萬個口罩，當中三間公司另會生產口罩供應本地市場，涉及360萬個口罩，五條生產線合共可獲最高資助額1,300萬元。

商務及經濟發展局今日公布再批出五宗口罩生產線申請，每月平均向政府供應775萬個口罩。（資料圖片／盧翊銘攝）

本地口罩生產資助計劃下再批出五宗申請，包括國藥科技醫療用品有限公司獲批資助一條生產線，其在申請中預計開始向政府供應獲認證口罩的目標日期為4月10日，每月平均向政府供應200萬個口罩，另可每月平均生產100萬個口罩供應本地市場，最高資助為300萬元。而Hong Kong Lion Production Company Limited的一條生產線，預計目標日期為4月15日，每月平均向政府供應55萬個口罩，最高資助為200萬元。

第三宗獲批申請為香港人醫療用品有限公司的一條生產線，預計目標日期為4月16日，每月平均向政府供應200萬個口罩，另可每月平均生產160萬個口罩供應本地市場，最高資助為300萬元。至於益成醫療用品有限公司的申請，預計目標日期為4月16日，每月平均向政府供應200萬個口罩，另可每月平均生產100萬個口罩供應本地市場，最高資助為200萬元。

而新德利（亞洲）有限公司的生產線，其申請中的預計目標日期為4月16日，每月平均向政府供應120萬個口罩，最高資助為200萬元。

商務及經濟發展局表示，申請資助的公司在其申請中的預計目標日期，為批核申請的其中一項準則，獲批資助的公司如未能在預計目標日期前向政府開始供應獲認證的口罩，可申請延期最多一個月，但如無特殊原因及具備充分理由，超過一個月的延期會令致獲批資助被撤銷。

已批出13條生產線 26宗申請待審批

計劃最多會資助20條本地生產線，至今已批出13條生產線，尚餘7條生產線資助名額。香港生產力促進局確認尚有26宗申請符合計劃基本條件，涉及33條生產線，政府會盡快審批。

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