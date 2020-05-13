今學年39萬名嬰兒及學童已接種流感疫苗　較上個學年增加9萬人

衞生署在 2018 年10月推出學校外展疫苗接種先導計劃，為合資格小學生免費接種季節性流感疫苗。署方在 2019 年 10 月將計劃恆常化，以涵蓋更多小學，並以先導形式將計劃擴展至幼稚園和幼兒中心。 據食物及衞生局提供予立法會的文件，本學年有超過39萬名6個月至未滿12歲的兒童接種季節性流感疫苗，比上個學年增加約9萬人。而過去3 年參加季節性流感疫苗外展接種活動的小學數目顯著增加，本學年一共有544間小學參加。

6個月至未滿12歲的兒童接種季節性流感疫苗的人數按年上升。（資料圖片／盧翊銘攝）

食衞局文件顯示，過去 3 年參加季節性流感疫苗外展接種活動的小學數目顯著增加。2017/18學年有65間小學參加，2018/19學年大幅上升至405間。至於本學年，截至本月3日，一共有544間小學參加。

6個月至未滿12歲的兒童接種季節性流感疫苗的人數亦按年上升，當中大部分人透過學校外展疫苗接種先導計劃接種。2017/18學年的總計接種人數約為15萬，2018/19學年上升至逾30萬，而本學年，截至本月3日，有超過39萬名嬰兒及學童接種。

在2018/19年度，逾98%的小一及小六學生分別完成接種白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗，以及完成麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗。另外，逾98%小六學童亦完成接種乙型肝炎疫苗，覆蓋率與往年相若。

初生嬰兒在醫院注射疫苗的劑數輕微下跌。去年初生嬰兒接種卡介苗及第一劑乙型肝炎疫苗的劑數分別約為52,000，比前年減少約1,000。