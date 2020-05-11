家長避疫拒帶子女赴健康院　疫苗接種率跌17%　衞生署籲按時打針

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，衞生署稱自1月起觀察到有家長憂慮外出致感染，沒有按時帶子女到母嬰健康院接種疫苗，今年1月至4月，疫苗接種率較去年同期下跌17%。 衞生署發言人提醒市民須按時為兒童接種疫苗，以就預防各種傳染病提供全面和適時的保護，又稱母嬰健康院已因應疫情加強感染控制措施。

衞生署發言人表示，留意到自今年一月下旬香港出現2019冠狀病毒病疫情開始，部分家長因憂慮外出會導致感染，而沒有按照建議的接種時間表帶同子女到母嬰健康院接種疫苗。

數據顯示，五種疫苗：乙型肝炎疫苗 ；白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺疫苗；肺炎球菌疫苗；麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗；以及水痘疫苗，今年1月至4月總接種劑數為13萬6千劑，較去年同期的16萬4千下跌了17.2%，當中又以初生嬰首6個月需接種三次的「白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺疫苗」跌幅最大，達18.7%。

衞生署發言人指，免疫接種是其中一項最有效和具成本效益的衞生干預措施，署方強烈呼籲家長不應延遲子女接種疫苗的時間，又引述世界衞生組織的看法指，在新型肺炎疫情期間，在可行的情況下應優先和確保能持續進行免疫接種，以預防傳染病，若延遲接種會減低為兒童預防相關傳染病的保護。發言人呼籲尚未接受適齡疫苗注射的學前兒童，其家長應盡快向所屬母嬰健康院進行預約，或諮詢其家庭醫生進行接種。