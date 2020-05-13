自殺傾向聾啞男子出院後墮樓亡　家人斥葵涌醫院未手語問診有疏忽

一名曾患抑鬱的聾啞人士因出現自殺傾向入住葵涌醫院，但院方未有安排手語翻譯員或讓家屬探病，只表示事主可以出院，事主在出院在不足24小時於住所墮樓身亡。事主妹妹批評院方無真正了解其兄病情，沒有獲得合理的照顧。協助事主的立法會議員郭家麒，質疑院方的做法草率，沒認真處理聾啞人士的需求，「出院又無安排跟進，絕對係醫療事故，唔能夠接受。」

事主妹妹（戴帽者）在立法會議員郭家麒及張超雄陪同下召開記者會，質疑事件與葵涌醫院疏忽照顧有關。（麥凱茵攝）

只首次問診有手語翻譯員陪同​

58歲聾啞男子陳先生（化名）上周四（7日）在住所墮下身亡，今日（13日）陳先生的妹妹在立法會議員郭家麒及張超雄陪同下召開記者會，質疑事件與葵涌醫院疏忽照顧有關，要求院方展開調查。

陳先生在10年前因抑鬱入院，其後出院及覆診兩次後情況穩定，毋須再覆診。惟他今年4月因出現頭痛、失眠，20日獲社工轉介，21日在女兒及手語翻譯員陪同下入院葵涌醫院的L6病房，然而在疫情影響下女兒不准進入病房，手語翻譯員在首次問診後留下電話離開。

醫生向家屬投訴無法與病人溝通

陳先生在醫院留醫後，醫生曾指未知病況，其後主診醫生則指「佢好想出院」，提醒女兒「睇住事主，因為藥物要多一星期先有效用。」妹妹得悉後，不同意醫生的出院安排，她說：「醫生不停話同佢溝涌唔到，但又無安排手語翻譯，要求哥哥用紙筆溝通」，但哥哥只有小學學歷紙筆溝通能力有限，「無了解哥哥嘅病況，又話佢無幻覺，但我哥哥一直都話見到鬼。」

事主妹妹希望類似事件不要再發生。（麥凱茵攝）

出院回家後即出現自殘行為

最終，陳先生留醫15日後於5月6日下午3時獲安排出院，他需要服用三種藥物，惟回家後已出現撞牆、以剪刀自殘等行為，至翌日的上午10時他由住所墮下身亡。

本身是醫生的郭家麒批評，葵涌醫院的處理手法草率，不認真，否則悲劇可以避免。他質疑葵涌醫院在疫情下引入視像探病服務，醫生卻未有安排手語翻譯員或家屬使用，同時無安排出院跟進，是違反殘障人士歧視條。

郭家麒怒斥：「絕對係醫療事故，唔能夠接受。」他們將於今日向醫管局、平機會及死因庭要求就事件展開調查。