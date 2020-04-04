新冠肺炎｜丹麥返港20餘歲女子家居檢疫完結後亡　病毒測試呈陰性

新型冠狀病毒疫情持續，一名3月19日從丹麥返港的20多歲女子在家居檢疫期間，出現發燒及咳嗽，近日開始呼吸不暢順，今日凌晨召救護車，送往大埔那打素醫院，經搶救後不治。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上表示，知悉有關個案，該女子在家居檢疫將近完成前數日，出現發燒病徵，但未有通知衛生署。她指，中心已在女子咽喉及肛門抽取樣本，進行冠狀病毒測試，初步呈陰性，但要視乎死因庭驗屍解剖，才能決定其死因有沒有其它可能性。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，這名在家居檢疫期間去世的女子，其病毒測試初步呈陰性。（羅君豪攝）

發燒數日​無通知衛生署

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，一位約20歲的女子，3月19日由丹麥返港，在家居隔離將近完成前數日發燒，但未有將病徵通知衛生署。

張竹君表示，中心已在女子咽喉及肛門抽取樣本進行病毒測試，初步呈陰性反應，但要視乎死因庭決定，是否需要驗屍解剖等，以檢視其死因有沒有其它可能性。她又提醒，若果家居檢疫人士身體不適，可致電衛生署，若然情況危急，可致電999。

根據傳媒報道，這名女子在家居隔離期間，其母親曾為她執中藥。張未有交代，指其死因個案正調查中，確實死因要視乎死因裁判庭決定。

一名3月19日從丹麥返港的20多歲女子在家居檢疫期間，出現發燒及咳嗽，近日開始呼吸不暢順，今日凌晨召救護車，送往大埔那打素醫院，經搶救後不治。（資料圖片）

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