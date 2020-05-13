警隊擢升19人　曾指被捕者是「黃色物體」韋華高　晉升高級警司

警隊於上月底頒發晉升函件予19名人員，並向9名人員頒授處長嘉獎。其中，早前捲入住所僭建風波的新界北總區警司韋華高（Vasco Williams）獲晉升為高級警司，除了韋華高，多名有份參與處理反修例示威的警官，再上一層樓，包括去年底曾帶隊到尖沙咀海港城聖誕處理「和你Shop」的油尖警區助理指揮官（刑事）警司曾仲斌，被指有份在6.12驅散行動任指揮官的英籍警司薛鎮廷（Justin Shave），二人均獲晉升為高級警司。另外有份偵破近期爆炸品案的「O記」總督察盧宗旺，獲處長嘉獎。

警務處刊物《警聲》最新一期公布，處長鄧炳強於4月29日頒發晉升函件予19名人員，當中2人晉升為總警司，包括東區指揮官韋志達，他於4月28日出席東區區議會，以「欠缺互相尊重」為由離席。另一人是在刑事總部掌網絡安全及科技罪案調查科的羅越榮。

獲晉升為高級警司的人員，包括陳達明、林俊傑、羅樹培、薛鎮廷、曾仲斌、韋華高、王智榮、黃震宇、游健雄、楊鎮波、余偉傑、陳金菊、鄭麗賢、張綺玲和毛莉莎。張祺志擢升為高級警司（專門人員）。

其中，韋華高曾在去年9月23日警方記者會上，回應「守護孩子行動」成員疑被警員腳踢事件時，指不知道該被踢的「物件」是甚麼，稱只見到是一件「Yellow Object」（黃色物體），用字引起爭議。

曾仲斌去年底曾帶一隊便衣到尖沙咀海港城處理聖誕「和你Shop」，他事後曾回顧行動，指第一次使用這種行動模式，成效不錯。對於有意見指蒙面便衣警會嚇到市民，他認為「只有心壞不軌的人才會怕。」

另外，9名人員頒授處長嘉獎，包括總督察盧宗旺、高級督察曾曉雅、警署警長馬清華和盧志聖、警長李芷安和黃秉翹、警員林曉慧、蘇偉文和王啓鋒。

其中總督察盧宗旺隸屬有組織罪案及三合會調查科，警方曾公布的屯門小冷水路試爆遙控炸彈案，至1月在觀塘、黃大仙及油麻地拘捕嫌疑人，盧宗旺向傳媒交代案件表示，相信有關被捕人士企圖於公眾示威活動製造混亂。