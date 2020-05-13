教育局發復課指引　建議學生小組討論宜裝隔板　盡量用有廁板坐廁

隨著新冠肺炎疫情緩和，全港學校將於5月27日起分階段復課。教育局今（13日）正式發出復課指引，訂明中小學應盡量使用課室空間分隔學生，並應避免小組討論活動，即使特殊情況下須分組，學生亦須保持最少一米距離及考慮安裝隔板。另提醒沒廁所板的馬桶或蹲廁，校方須定時消毒或考慮更換坐廁等。 然而，復課指引中隻字未提跨境生安排。新界校長會副主席兼鳳溪第一小學校長朱偉林表示，理解本港及深圳政府尚未就跨境生事宜達成共識，但坦言對跨境生不適的處理方法抱有疑問，希望教育局稍後可公布詳盡指引，說明跨境生不適時的照顧方案。

隋著新冠肺炎疫情緩和，全港學校將於5月27日起分階段復課。（資料圖片）

教育局今日（13日）正式向全港中小學及幼稚園發出復課指引，重申在中小學的課堂上，學校要以「面對背」方式單行排坐，教師則單向方式授課，同時應盡量使用課室空間，以保持學生之間的距離。另外，指引特別提到，課堂上須避免小組討論活動，如因特殊情況必須以分組形式安排座位，學生之間保持最少一米距離，學校亦應考慮安裝隔板。

幼稚園方面，學生則應盡量保持最少一米的距離，如課室空間的限制未能提供上述安排，幼稚園應盡量使用課室的空間。如提供茶點，應提供獨立包裝。

如使用蹲廁建議加裝廁板、避免大便

至於屬傳播風險高的廁所，學校要確保沖廁系統正常運作，使用者如廁後要蓋上廁板才沖廁。如果學校坐廁沒有廁所板，例如蹲廁，則建議減少廁格內貯存物、保持空氣流通、定時以1 比 49稀釋家用漂白水清潔消毒、考慮加裝廁板或更換坐廁，而學生應避免使用沒有廁板的廁所大便。

指引亦不建議教職員及學生使用N95呼吸器，因為新冠肺炎主要經由飛沫或接觸傳播，佩戴口罩已能提供保護。

校長憂跨境生不適的處理方案 促教育局稍後補充



指引中列明，如師生不適應先前往醫療室休息；若病者為學生，校方應立即聯絡家人安排學生回家，並建議家長帶學童求診，但文中未有提及跨境生不適的安排。

新界校長會副主席兼鳳溪第一小學校長朱偉林閱讀指引後表示，雖兩地暫未就跨境生事宜達成共識，但校方對跨境學童不適的處理抱有疑問，希望教育局稍後可公布跨境生復課安排時，補充跨境生不適時的處理方案，供學校參考。他解釋，不少跨境生沒香港親友，兩地防控檢疫下，跨境生家長難如以往般到港「接手」照顧生病的學生，惟不適學生未必合適返回內地，「發燒的話，正常不能過關，不可離港怎辦？後續善後、跟進怎處理？我們是有疑問及感到困難的。」

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