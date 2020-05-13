新冠肺炎│北區醫院隔離病房負壓系統昨日再故障　屬五日內第三次

北區醫院周一（11日）晚上公布，其隔離病房的負壓系統於上周五（8日）及周日（10日）先後發生故障。北區醫院今日（13日）再公布，昨晚該院隔離病房其中一間單人房內負壓抽風系統風閘出現不穩定情況，相關情況曾於周日發生。連同最新公布的故障，北區醫院的隔離病房負壓系統在5日內，已先後出現3次故障。 北區醫院指，該單人房當時有一名病人入住，但該病人並非新型冠狀病毒確診患者，病房內醫護人員均有穿戴合適個人防護裝備。

北區醫院的隔離病房負壓系統在5日內，已先後出現3次故障。（資料圖片）

北區醫院發言人今日公布，昨晚約11時32分，機電工程署駐院員工透過中央控制及監察系統，發現醫院隔離病房其中一間單人房內負壓抽風系統風閘出現不穩定情況，並觸發警報，該風閘早前亦曾於周日（10日）下午一度出現不穩定情況。有關員工即時作出調校，系統3分鐘後回復正常，其間隔離病房內其他病格及房間的負壓抽風系統運作維持正常。

發言人指，該單人房當時有一名病人入住，該病人並非新型冠狀病毒病確診患者；病房內醫護人員均有穿戴合適個人防護裝備，包括N95呼吸器及保護衣。院方評估後，相信事件造成的感染風險非常低，該單人房現已騰空，以便機電工程署詳細檢查及維修。

院方強調，非常關注隔離病房的負氣壓系統在一星期內，先後三次出現不同的故障，已要求機電工程署全面檢查以確保系統正常運作，並提交詳細調查報告。北區醫院已透過「早期事故通報系統」，向醫院管理局總辦事處作出通報。