新冠肺炎│北區醫院隔離病房負壓系統三日兩度故障　有兩患者留醫

繼4月13日瑪嘉烈醫院傳染病中心的負氣壓病房抽風系統故障後，北區醫院今日（11日）晚上公布，其隔離病房的負壓系統於上周五（8日）及昨日（10日）先後發生故障，惟延至今晚才公布，而非如上月中出現同類情況的瑪嘉烈醫院即日公布。 院方指，在兩次故障期間，隔離病房內所有病格及房間的間隔門均關上，當時有兩名確診新型冠狀病毒的病人分別入住兩間單人病房，兩人均沒有離開房間；至於病房內的醫護人員，均有穿戴合適個人防護裝備，亦沒有其他訪客進入隔離病房。經評估後，北區醫院相信事件造成的感染風險很低。

北區醫院隔離病房負壓系統三日兩度故障，院方隱瞞三日才公布。（資料圖片）

北區醫院指，第一宗故障於上周五（8日）上午10時05分發生，隔離病房負壓抽風系統其中一部抽氣扇發生接地故障，觸發警報。負責系統保養的機電工程署隨即進行緊急維修，及按應變方案即時啟動後備抽氣扇替代。負壓系統經搶修後，上午10時24分回復正常，發生故障的抽氣扇亦已於同日晚上完成更換。

另一宗故障發生於昨日（10日）下午2時15分，警報系統顯示其中一間單人房內負壓抽風系統的風閘未能如常運作。機電工程署經緊急維修後，負壓系統於下午2時25分回復正常。

在兩次故障期間，隔離病房內所有病格及房間的間隔門均關上，當時有兩名確診2019冠狀病毒病的病人分別入住兩間單人病房，兩人均沒有離開房間；至於病房內的醫護人員，均有穿戴合適個人防護裝備，包括N95呼吸器及保護衣，當時沒有醫護人員進行任何高風險醫療程序，亦沒有其他訪客進入隔離病房。院方經評估後，相信事件造成的感染風險很低。

隔離病房的負壓系統，可防止病毒流出病房。（資料圖片）

院方指，有關負壓抽風系統去年8月至9月進行年度檢查及維修後，一直運作正常。院方對事件非常關注，已透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處作出通報。北區醫院正就隔離病房的負壓系統近日先後兩次出現故障，要求機電工程署詳細檢查相關負壓抽風系統，避免同類事件再次發生。

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瑪嘉烈醫院傳染病中心的負氣壓病房4月13日下午一度故障，事件中一共有七層病房的冷氣系統及負壓抽風系統突然停頓5至34分鐘，其時有44名新冠肺炎確診病人留院，以及另外25名懷疑個案及其他傳染疾病患者在負壓病房中。院方指，所有病人當時均沒有離開過病房，亦没有醫護人員在該樓層進行任何高風險醫療程序，相信造成感染風險很低。