李梓敬斥網媒直播評女警身材　促建立官方記者發牌制度

網媒「全民記者」周日（10 日）在旺角示威直播期間，以粗言穢語對女警評頭品足，退出自由黨加入公民力量的李梓敬，連同其他成員今日（14日）到香港記者協會外請願，要求記協交代涉事記者身份及作出懲處，另促政府建立官方記者發牌機制。 「全民記者」主要在facebook專頁更新和直播，公司註冊處並無登記，早前發聲明就事件致歉。記協回覆《香港01》查詢時指，不知涉事「全民記者」的記者全名，李梓敬亦無提供，記協作為工會，以新聞工作為主要收入來源的記者或受薪僱員，才能申請記協會員資格，義務記者、無支薪的公民記者不能成為記協會員。

▼5月10日示威情況▼

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李梓敬批評，記協於事發後數天始因民怨沸騰，發聲明表示遺憾，但當中並未對涉事記者予以強烈譴責。他要求記協交代該記者是否其屬下會員，並要求褫奪其會員資格。

李又表示，反修例運動中，有不少人身穿黃背心，自稱記者參與採訪，又質疑相關人士僅旨在逃避警方追捕，實質身份存疑。他又提到，港英時代由新聞處統一申發記者證，惟時至今日，則由報館及新聞機構自行辦理，他要求港府重建官方發牌制，又指其他地區亦有類似做法，亦無礙新聞自由。

另一成員林宇星表示，該記者質素低劣，侮辱女性，亦有欠專業，要求記協嚴正跟進。請願人士隨後登上記協會址樓層向記協職員遞信，隨後和平散去。

公民力量四名成員今（14日）前往香港記者協會外請願，要求加強記者操守監管。（陳淑霞攝）

「全民記者」主要在facebook專頁更新和直播，公司註冊處並無登記，早前發聲明就事件致歉，又指當時警方侮辱記者後引起對罵，之後「全民記者」亦在facebook上列出架構圖，但包括總編輯和其他主管在內，均無列出全名。

記協回覆《香港01》查詢時指，不知涉事「全民記者」的記者全名，李梓敬亦無提供，因此無法查核其身份。記協作為工會，以新聞工作為主要收入來源的記者或受薪僱員，才能申請記協會員資格，義務記者、無支薪的公民記者不能成為記協會員。

記協昨（13日）發聲明表示，該記者在直播中，以粗言穢語品評女警的身材，並不符合記者要保持客觀持平，以及盡量避免受情緒影響的做法，記協對此表示遺憾，並呼籲有志從事新聞工作人士，必須竭力保持客觀，避免報道受到情緒影響。

對於被質疑記協會員及記者證資格，記協曾在去年澄清，只有記協正式會員，才有資格申請記協記者證，根據記協會章，要獲正式會員資格，必須以新聞工作為主要收入來源，即受僱於本港傳媒或在港從事傳媒工作，或從事職前和在職新聞工作訓練等。所有申請人均需經會員擔任介紹人，並提交證明文件，證明受僱，經核實文件和記協執委會逐一審批，才能獲批會員資格，相關資訊一直在記協網站列明；過去亦有會員申請及記者證申請，因為資料不足或不符合資格被拒。

至於李梓敬多指的官方記者證制度，翻查資料，60年代港英政府時期，新聞處曾發出官方記者證，但到1970年代停發至今。特區政府過去一年多番澄清，香港沒有官方機構統一發放記者證，獲邀出席政府公開採訪活動的傳媒代表須出示其所屬機構發出的記者證，如有疑問，政府官員會直接致電其所屬傳媒機構，以核實其身分。