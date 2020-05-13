民建聯投訴網媒涉性騷擾女警 　平機會：關注事件

反修例示威持續近一年，周日﹙10日﹚晚旺角再現示威。民建聯今天﹙13日﹚往平機會，投訴《全民記者》當日直播期間，以淫褻言辭嘲笑女警，疑涉及性騷擾，要求平機會按既定機制和條例，處理是次事件。 平機會表示關注事件，並指即使行為涉及性騷擾，但仍需視乎涉事人的關係，例如是否僱傭，方納入條例規管。平機會表示，性騷擾屬民事案件，呼籲任何相關受害人到該會投訴。 記協今日發聲明表示，《全民記者》成員的報道手法與記者需客觀持平的做法不符，對此感到遺憾。《全民記者》較早前則稱，事發前警方先侮辱記者，但如事件對公眾造成負面感覺，會就此致歉。

民建聯到平機會投訴《全民記者》，平機會職員接信。（黃偉倫攝）

斥《全民記者》成員追蹤拍攝女警胸部

民建聯立法會議員葛珮帆今午與成員到平機會投訴。她表示，《全民記者》成員在直播期間，以粗言機語及淫褻言辭嘲笑兩名女警，評論其身材，更以鏡頭追蹤二人胸部，認為行為嚴重冒犯，涉違反《性別歧視條例》。

葛珮帆表示，觀看片段後非常憤怒，鼓勵警方協助兩名女警投訴。（黃偉倫攝） 葛珮帆稱，觀看片段後非常憤怒，鼓勵警方協助兩名女警投訴，要求《全民記者》當面道歉及賠償。她又稱，由於片段於網上公開直播，可能違反《淫褻及不雅物品管制條例》，之後或到海關投訴。

朱崇文表示，關注是次事件，連日來有團體到平機會請願。（黃偉倫攝）

平機會署理營運總監：相信​大家都有定斷

平機會署理營運總監朱崇文表示，關注是次事件，連日來有團體到平機會請願，「件事嘅性質，本身對婦女嘅侮辱、冒犯，相信大家都有定斷，大家都睇到。」

朱崇文指，涉及性的行徑，又令對方感冒犯、驚嚇、侮辱等，都屬於性騷擾。不過是否受條例規管，他指要視乎雙方關係，例如是否僱傭、教育、服務及設施提供者等，「假如街邊兩個人唔識，就算發生性騷擾，都唔係違法，法律規管唔到。」

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反修例示威期間，不時出現涉及性騷擾的指控，例如前學民思潮發言人黃子悅指，周日被警員以言語評論身材，質疑涉性騷擾。朱崇文表示，每個個案不同，難以一概而論，違法與否始終需視乎雙方關係，需逐單個案了解，呼籲性騷擾受害人到平機會投訴，提供更多資料調查。

記協發聲明指，接獲投訴稱《全民記者》於直播期間，以粗言穢語品評女警的身材。記協稱，其報道手法與記者需要客觀持平，以及盡量避免受情緒影響的一貫做法不符，對此感到遺憾，呼籲有志從事新聞工作的人士，必須保持客觀，避免自己的情緒影響報道。

《全民記者》於5月11日表示，該片段出於警方先行侮辱記者，如事件對公眾造成負面感覺，會就此致歉；並強調已提點員工報道時必須客觀評述，盡量控制被無理侮辱後的情緒。