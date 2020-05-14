傳性交片要脅前女友辭職　文員求情稱半年後已另娶　被判囚3月

男文員與女友分手後一個月，向女方發二人過往的性交片段，並迫令前女友要辭去在女方另一前男友公司的工作，女方擔心報警。文員今(14日)在西九龍法院承認刑事恐嚇罪，求情稱其實與女事主分手後半年已與另一女子結婚，現時生活穩定，又認為恐嚇情況不算嚴重，當時只是一時愚蠢，希望能獲輕判。惟裁判官認為案情嚴重，更指被告行為無恥，判他即時入獄3個月。

被告徐俊輝在西九龍法院承認一項刑事恐嚇罪，被判入獄3個月。(資料圖片)

被告徐俊輝，35歲，承認一項刑事恐嚇罪，指他在2018年5月23日威脅一名梁姓女子（下稱：梁）將二人的性愛片段給予其他人，使她名譽受損害，意圖藉此迫使梁辭職。

要梁辭掉在另一前男友公司的工作

案情指，被告與梁2016年成為情侶，至2018年4月份手。二人分手約一個月後，被告突以Whatsapp 傳送兩人的性愛片段截圖予梁，並威脅梁要辭去她在其另一前男友公司的工作，若梁不依從，便會將片段發送予其他人。

梁受驚報警，警方隨即拘捕被告。被告警誡下，承認曾傳送性愛片段截圖予梁，想要脅梁辭職；警方亦從被告手機尋獲被告與梁的性愛短片和照片。

被告分手後半年已另娶

辯方求情時指案件並不嚴重，也不含三合會成分，被告的威脅行為只歷時一至兩天，最終被告亦未有將涉案的性愛片段公開。辯方續稱，被告背景清白，是次犯案沒有任何預謀，實屬一時愚蠢。而被告犯案半年後便與另一名女子結婚，目前生活穩定，故希望法庭能以社會服務令處理案件。

官指事主嚴重受驚案情嚴重

裁判官黃雅茵判刑時直言案件十分嚴重，被告以二人的性愛片段截圖相威脅，行徑十分無恥，更令事主大受驚嚇；黃官續稱，單憑被告令女事主受驚一點，已能顯示案件的嚴重性，因此駁回辯方所講，以6個月為量刑起點；考慮被告認罪以及案件已經拖延兩年之久，最終將刑期減半，判處被告三個月監禁。

案件編號：WKCC 1234/2020