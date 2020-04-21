侍應用磚狂擊內地女案　求情稱一見鍾情誤以為默許性交　願賠2萬

男侍應在飯局認識一名內地女子後，二人單獨到海濱長廊暢飲及聊天，惟女方欲離開時遭侍應用磚狂擊面容，至面部多處受傷，部份更呈粉碎性骨折。侍應早前承認有意圖傷人罪，辯方今（21日）求情指，被告對事主一見鐘情，二人更作親密動作，他誤以為事主默許發生性關係，但事主想走時更咬他耳朵，他在酒精影響下才出手，又稱願賠2萬元，惟在場旁聽的事主母親大表不滿，更指事主面部不但留下永久傷痕，至今頭腦仍有問題，在港求醫亦要付18萬醫藥費。法官稱需時考慮，把案押後至5月4日判刑。

被告伍康華稱遭事主咬耳朵後，受酒精及情緒影響，隨手拿起磚塊狂擊事主楊曼曼至重傷。(資料圖片)

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被告伍康華，24歲。他承認於2018年12月20日，在西貢翠塘花園附近非法及惡意傷害楊曼曼（27歲）。

案發時正辦理離婚手續

辯方求情指，被告在案發前正辦理離婚手續及處理女兒撫養權的事宜。事發當晚被告在飯局中對事主一見鍾情，雙方亦喝了很多酒，而因事主對被告也有好感，所以後來才孤男寡女到海濱長廊再聊天，期間雙方有一些親密動作。

願賠償事主2萬元

被告以為事主默許二人發展進一步關係，離開時被告打算另找地方與事主發生性關係，但事主不同意，被告欲再親吻事主時，事主大叫並大力咬被告耳朵，被告感到痛楚，在酒精及情緒影響下，覺得自己再次被背叛及拋棄，失去理智傷害事主。辯方表示被告願提供2萬元予事主作補償及表達歉意。

事主頭腦仍有問題在港治料花18萬

事主母親今亦有到庭旁聽，她對被告只賠償2萬元感到不滿，並在庭上直言事主在港求醫已花費達18萬元，而事主現時頭腦仍有問題。法官雖然表示理解，但稱本法庭不會處理民事索償。控方亦透露事主的上唇及額頭有永久傷痕。

被告用磚把事主打至暈倒

案情指，被告和事主於2018年12月19日，在西貢一個晚飯聚會中認識。兩人在翌日深夜1時左右，前往附近的海濱長廊飲酒聊天。約2小時後，事主表示要離開，但被告抓著她的手，拒讓對方離開。被告又拿起磚塊打事主的頭數次，令對方暈倒。

鼻骨額骨及眼窩骨均有骨折

事主其後被送院救治，當時她言語不清，頭部重傷。檢查顯示她的鼻骨、右額骨和左右眼窩內側骨折，而右上頜竇上壁和前壁粉碎性骨折。而其後的檢查亦發現她左結膜下出血、上唇創傷和上牙齦裂傷，以及面和頭有多處裂傷等，她留醫16天後才院。

案件編號：DCCC 538/2019