消防員涉用公事禁區證秘撈載客　只認未有第三者保險等罪罰5千

消防員疑「秘撈」做GOGOVAN司機，涉乘工作之便，利用禁區許可證，載客至邊境禁區的落馬洲管制站，有入境處職員查問後起疑報警。消防員今（14日）於粉嶺裁判法院否認在公職中行為失當罪，但承認無第三者保險而使用車輛等共4項傳票控罪。他求情稱事後「停職半薪」，現時仍需「揸車搵食」。裁判官最終判處罰款5000，停牌一年。而公職中行為失當一案，則排期至下月9日開審，料需時兩天。

被告麥永祥（41歲）被票控於2018年9月11日在落馬洲邊境管制站邊境禁區，聲稱因公事而以封閉道路通行許可證進出禁區內的封閉通道，違反封閉道路通行許可證的條件；駕駛未獲發牌照的車輛；沒有展示有效車輛牌照；及沒有第三者保險而使用車輛。

他承認以上4項傳票控罪，求情稱：「我而家停職半薪，冇咁多錢交罰款」，並指現時仍需「揸車搵食」，望法庭輕判。裁判官詢問其背景，麥稱已婚，育有兩孩，原本月入3.5萬左右。裁判官最終判5000元罰款並停牌一年。

公職人員行為失當罪下月審

至於公職人員行為失當一案，麥否認於同日同地，身為消防員，使用分別由警務處處長，及代表運輸署署長發出的出入禁區許可證，及封閉道路通行許可證，從事與公職無關的職務，即駕駛汽車取酬接載乘客，往位於邊境禁區的落馬洲管制站，以及向入境處助理向修賢，訛稱因消防處公職而載客到該處。控方稱此案會有8名證人。

案件編號：FLCC289、FLS2394-7/2019