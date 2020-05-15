警察隊員佐級協會籲政府設立機制　經嚴謹審查後發出記者證

香港警察隊員佐級協會主席林志偉周四（14日）發表聲明，回應周日﹙10日﹚「和你sing」活動期間一名13歲學生記者被警方截查及帶走，他呼籲政府設立機制，經嚴謹的審查後發出記者證，並強調有關措施與新聞及採訪自由無關，旨在堵截非專業媒體記者有意無意間阻礙警隊執法。

聲明以〈不學禮，無以立〉為題，指自去年反修例活動開始，大量身穿黃色背心、自稱記者的人在警察行動現場出現，其鏡頭追逐的不是到處破壞和使用暴力的違法之徒，反而是對準打擊違法活動的警務人員，部分有時更會集體「巧合地」組成黃衣牆阻擋警方前進；前線警務人員一方面要保護其安全，另一方面又要提防部分專業媒體記者身分成疑的人可能造成的威脅，大大增加工作難度。

聲明表示，前線記者工作有一定危險性，而大部分專業媒體記者曾修讀有關專業傳媒工作的課程或接受職業培訓，但近年湧現一些自稱為網絡媒體工作的記者，質疑部分自稱記者的人是否曾接受有關訓練。

聲明稱，記者證理應是對記者的專業身份認證，由有公信力的機構透過嚴謹的程序核實申請者的專業資格和隸屬的傳媒機構後發出，才能成為記者專業身份的有效證明；縱觀其他先進國家，包括歐美多國，記者證多數由政府機構經嚴謹的審查後發出，政府對此責無旁貸，應切實參考國際社會的經驗，及早制定措施完善有關機制，設立市民普遍認同能夠提高記者工作專業性的制度，確保專業媒體記者能夠專注採訪工作。

聲明強調，這些措施與新聞及採訪自由無關，旨在堵截非專業媒體記者有意無意間阻礙警隊執法，減少警務人員與專業媒體記者產生誤會的機會，亦可提高專業媒體記者及業界的專業性和認受性。