新冠肺炎｜上海街遊戲機中心違令照開　負責人認罪稱無錢判緩刑

為應對新冠肺炎疫情，政府早前要求遊戲機中心、美容院等要暫停營業，惟突擊檢查後發現有遊戲機中心偷偷營業，該處負責人因而被控違反禁令及管理賭場，另外3名在場人士亦被控非法賭博。負責人今（15日）在九龍城裁判法院認罪，被判監禁14日，緩刑15個月兼罰款5000元；其中3名賭客亦認罪，被判罰款300至500元。裁判官斥負責人漠視公共安全，令肺炎難以受控，並加重醫護負擔，聚眾會令病毒好易傳播。

首被告蕭志風，是涉案遊戲機中心負責人，認罪判緩刑。(李慧娜攝)

負責人及第4被告認罪

4名被告為：蕭志風（23歲）、Jenelie Gascon（36歲）、林劍聰（39歲）及Edward Francis Santos（65歲）。

首被告被控於本年4月22日在油麻地上海街管理賭場，而他亦沒遵從食衛局局長根據法例第599F章第8（1）條發出的指示，即關閉遊戲機中心。另外3名被告則被控在上址賭博，他們全部認罪，除次被告被判罰款300元，第3及4被告則被判罰500元。

首被告開門讓警方進入

案情指，本年4月22日警方到案發地點進行突擊檢查，首被告開門予警方，其餘被告則被發現坐在用作賭博的遊戲機前。首被告在警誡下承認，他為該處的管理人，其餘被告則承認付了錢在該處玩遊戲。由於法例第599F章在事發時正在生效，該處應關閉，首被告作為管理人卻沒遵從指示。

第4被告Edward Francis Santos承認在遊戲中心內賭博，被判罰款500元。(李慧娜攝)

首被告稱無錢而犯案

首被告求情指，事發當日他首天上班，雖然他知道政府實施了限聚令，但因「無錢」，而其太太亦要放無薪假，才擔任處該的負責人；第4被告求情則稱一時愚蠢才犯下本案。

裁判官判刑時指，違反限聚令為嚴重罪行，縱使政府大力宣傳，首被告仍漠視公共安全，令肺炎難以受控，並加重醫護負擔，聚眾會令病毒好易傳播；裁判官亦斥第4被告行為愚蠢。

案件編號：KCCC982/2020