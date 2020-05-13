新冠肺炎｜本地個案再現惟限聚令無收緊　徐德義：不止考慮28日數

本港今日（13日）新增兩宗本地新型肺炎個案及1宗海外輸入個案，是相隔23日以來再有本地感染個案，衞生防護中心認為，隱形傳播鏈仍存在，將加大對不同群組的檢測望找出隱形病人。 港府自5月8日起放寬部份社交限制措施，因應最新疫情發展，食物及衞生局副局長徐德義今日（13日）稱，現階段不需再收緊社交限制如「限聚令」等措施，又指政府是視乎疫情走勢、有無群組爆發、對民生的影響等各種因素，以決定如何調整社交限制，並非考慮單日數據，亦不是基於能否連續28日零本地感染個案而定。

徐德義（左）稱暫無需要再收緊社交限制措施，政府將按疫情發展再調整。（歐嘉樂攝）

本港相隔23日再錄得本地感染個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，個案反映社區仍有感染源頭或隱形傳播鏈，她坦言若患者無病徵就未必檢測到。

食物及衞生局副局長徐德義在記者會上表示，非常關注本地個案再現，但他指現階段無需回復3月底時較嚴謹的社交限制措施，當局自5月8日起放寬的部份措施目前仍然有效，但政府會密切監察情發展，按時作適度調整，同時計劃加強檢測，為輕微病徵者做檢測，亦為機場及安老院人員分批做檢測，其中機場的3萬員工會於本周五(15日)陸續獲派深喉唾液樣本瓶。

當初決定5月8日放寬限聚人數 非基於28日零確診

他強調政府考慮放寬限制基於多項因素，包括整體疫情走勢、限制對民生的影響、商業需要等，並非看單日數字。至於「連續28日零本地」的界線是否仍存，徐德義稱，當初決定5月8日的放寬，亦並非考慮28日的數字。

徐德義發言時感謝市民的忍耐及合作，又稱面對反覆及持久的疫情，市民需有心理準備抗疫是持久戰，不能鬆懈。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼