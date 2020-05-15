香港家庭幸福指數僅6分　中大調查：港人長工時缺家庭生活

香港家庭福利會於今日（15日），藉著國際家庭日，發布全港首個「香港家庭幸福指數」量度工具，為香港家庭、政府及不同持份者，在促進幸福方面提供重要的參考。

家福會於2019年委托香港中文大學研究團隊開展「香港家庭幸福指數」研究。（歐陽德浩攝）

家福會於2019年委托香港中文大學研究團隊開展「香港家庭幸福指數」研究，為全亞洲第二個研究家庭幸福的國家或地區。團隊於去年7月至8月，以隨機抽樣方式，透過固網及手提電話，訪問了1,343名18歲或以上與家人同住的香港居民。

調查結果確立了影響香港家庭幸福的六個範疇，包括：家庭團結、家庭資源、家庭健康、社會資源、社會連繫和生活平衡。結果顯示，2019年香港家庭幸福指數平均分為6.23分。六個範疇中以「家庭團結」為最高分，獲7.41分；「生活平衡」為最低，僅得4.45分，代表港人可能因長工時而缺乏家庭生活。

研究發現，2019年香港家庭幸福指數平均分為6.23分，屬一般水平的低端。（歐陽德浩攝）

負責是次調查的中大社會工作系助理教授黃美菁建議政府、社會服務機構和前線工作人員，可善用香港家庭幸福指數，評估和追蹤家庭幸福的情況，並正視年輕人的家庭幸福狀況，了解他們的需要以訂立相關政策。