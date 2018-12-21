親子作家「荷蘭爸爸」專訪　分享荷蘭兒童快樂指數No.1的教養秘訣

經統計，全世界最快樂的孩子在荷蘭，各地父母一定很好奇，要怎麼養出既快樂又獨立的孩子？本文邀請到Blogger「荷蘭爸爸」來分享自己的養育經驗，提供給爸媽參考。 「荷蘭爸爸」目前在台灣國立中山大學企管系擔任助理教授，一位「嫁」到台灣的外國人女婿，同時也是兩個孩子的爸，在台灣的育兒生活中會發生哪些趣事呢？自從老大女兒出生後，非常樂於觀察女兒的成長點滴，過程中也發現台灣與荷蘭的教養觀念有很大的差異，還為此出了一本書《荷蘭爸爸在台灣的教養真心話》。接下來就讓我們來一睹他的育兒經驗談吧～

荷蘭小孩全世界最快樂？關鍵在於娛樂時間多

全世界哪裏的小孩最快樂？排名第一就在荷蘭。對此，「荷蘭爸爸」態度較保留，他指出，這項統計只有拿「已開發」國家做比較，只是經反覆報導後被過度解釋罷了。不過，可以發現排名較前的幾個國家幾乎是北歐丶西歐國家，原因大概是這些國家都很注重社團，像是足球丶排球丶音樂等，使孩子的童年時期過得很精彩。在荷蘭，有8成的孩子都會參加社團，因此，孩子的生活除了學業丶同學丶家人以外，還有一群跟他有相同興趣的朋友，他們參與社團活動單純只是在玩樂中培養興趣丶交朋友，父母並不要求學習成效。

反之，台灣的才藝班非常注重學習成績，甚至會讓一個才2、3歲的小小孩去念全美（語）學校，深怕孩子跟不上別人的腳步。「荷蘭爸爸」更舉例，他曾當過國小的足球教練，1～4年級報名的同學很多，但到了5丶6年級就會驟減，一問之下才知道原來是父母要求孩子們減少休閒活動，增加讀書時間來為升學做準備，好像讀書才是唯一的可能性。

「荷蘭爸爸」與他的快樂孩子（點圖放大）▼

如何養出快樂的孩子？決定於父母的態度

「荷蘭爸爸」認為，一個孩子要快樂，首先要接受自己，這時家庭給他的愛與肯定，都能幫助孩子接受自己。接着，他希望孩子愈晚加入學業的競爭愈好，不少父母都很擔心孩子輸在起跑點，所以大家都在比誰的起步早。

「荷蘭爸爸」再舉例，女兒目前有上一般幼兒園與一周一次的荷蘭學校，不約而同在9月辦親子座談會，第一場是幼兒園，其中與英文老師座談時，大部分家長問的不外乎是：「我的孩子有沒有跟上進度？」對於2丶3歲孩子的校園生活，父母最在意的卻是孩子的表現怎麼樣，擔心孩子比別人落後。

對於2丶3歲孩子的校園生活，父母最在意的卻是孩子的表現怎麼樣，擔心孩子比別人落後。（Gettyimages／視覺中國）

另一場在荷蘭學校的親子座談，則在探討要如何創造一個可以讓孩子快樂學荷蘭文的友善環境，希望讓家長、學校與孩子感受到，荷蘭學校不只是一個學習荷蘭文的地方，而是凝聚大家的一個社群，讓孩子自然而然用荷蘭文玩耍，不影響快樂的童年。

上述的例子很明顯可以看出，不少家長對孩子的未來充斥着恐懼、擔憂，花了很多錢栽培孩子，期望能得到很好的成績，讓孩子從小就在競賽中，無形中都會造成孩子與父母的壓力，這樣孩子真的會快樂嗎？

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荷蘭爸爸（韋岱思） 台灣國立中山大學企管系助理教授，台灣大學社會系博士，在荷蘭出生長大，大學時因為想多了解東亞來到台灣學習中文。 2010年變成阿兜仔女婿，2014年升格成為荷蘭爸爸。很享受觀察兒女長大的過程，把兒女的學習進度視為自己人生最大的成就。 不過，過程中發現荷蘭與台灣育兒文化大大不同，開始反省自己的文化，也在思索台灣的教養方式。透過寫作紀錄女兒的成長故事並分享兩個文化之間的教養經驗。

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】