過去10年共179名建造業工人因工喪命　4成渉維修保養工程

本港近日發生數宗工業意外，建造業議會主席陳家駒今日（15日）發表網誌，指過去10年共有179名工友因工業意外喪命，當中渉及維修保養的致命意外佔4成。此外，整體而言，私人工程的致命意外為政府工程的4倍。

上周於荃灣柴灣角街發生奪命工業意外，持雙程證的26歲姓吳男工在棚架高處工作時，疑失足墮樓身亡。（資料圖片）

建造業議會主席陳家駒今日（15日）發表網誌，指過去10年共有179名工友因工業意外喪命，當中於去年發生意外全部為私人工程。陳家駒指，整體而言，私人工程的致命意外是政府工程的四倍，認為若能將私人工程的安全表現改善至與政府工程看齊，相信可挽回過百條生命。

屋宇署守則「遠水救不到近火」​

此外，他又指建造業致命意外的重災區為維修保養工程，佔總數的4成。他指，現時全港有4.4萬幢根據「建築物條例」建成的樓宇，絕大部分在設計的時候未有充分考慮樓宇在維修保養時，安全施工環境的需要，因此很容易產生意外。雖然屋宇署於2019年頒布針對外牆維修保養的樓宇設計安全實務守則，但陳家駒稱「遠水救不到近火」，認為守則對已經建成的樓宇並沒有追溯力。他形容，建造業的安全表現是不理想，若持續「小修小補」將會令致命意外繼續。