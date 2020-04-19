防疫基金｜發展局：建造業工人若已申第一輪津貼　將無須再申請

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府曾推出二輪防疫抗疫基金，先後向建造業工人提供1,500元補助金，以及7,500元資助。 發展局局長黃偉綸今日（19日）發表網誌，稱第二輪計劃中，有逾53萬名工友直接受惠，除在地盤工作的工友外，亦涵蓋機電署、消防處認可等的註冊工人，較第一輪措施受惠人數為多。 建造業議會執行總監鄭定寕說，已申請第一輪「防疫抗疫基金」津貼的工友，將不用再為第二輪資助提交申請。

第二輪的紓困措施會向約600間提供建築及相關工程專業服務的顧問公司提供培訓資助，鼓勵業界持續培訓專業人員。相關資助可用以學習新技能及創新科技應用，如建築信息模擬技術、「組裝合成」建築法等。圖示以「組裝合成」建築技術興建的工程項目。（發展局圖片）

第一輪已發放逾5.1億元補助金

政府推出第一輪防疫抗疫基金時，曾向每名合資格的註冊建造業工人提供1,500元補助金，以用於購買個人防護裝備或消毒設備。

黃偉綸說，直至4月中，共約21萬名前線工友及5,200間相關企業申請資助，已發放補助金總額逾5.1億元。

第二輪措施受惠人數更多

及後，政府再推第二輪措施，向每名合資格的建造業工友發放一次過7,500元資助。

黃偉綸說，今次有逾53萬名工友直接受惠，除在地盤工作的工友外，亦涵蓋機電署、屋宇署、水務署及消防處認可的註冊工人，較第一輪措施受惠人數為多。他說，由於建造業工人一般以日薪或散工形式工作，普遍沒有強積金戶口，故未能受惠政府「代出糧」的計劃，這項一次過的津貼安排，可為前線工友提供工資補貼。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

規模較細建造業企業 可獲一至二萬資助

黃偉綸又指，第二輪「防疫抗疫基金」同時會向未能受惠於首輪措施、一般規模較細的建造業企業，發放一次過資助，料為數約3萬所。

他說，合資格的承建商、專門承造商、工程承辦商、供應商，可獲發放一次過2萬元資助；而合資格的小型工程承建商，註冊電業、氣體工程、升降機／自動梯、消防裝置的承辦商，以及合資格機械設備租賃供應商，則可獲1萬元資助。

黃偉綸續指，會向約600間提供建築及相關工程專業服務的顧問公司提供培訓資助，每間公司5萬元，涉及款項約3千萬元。

發展局局長黃偉綸（左）稱建造業議會會承擔處理第一及第二輪「防疫抗疫基金」的申請及派發補助金的工作。他身旁是建造業議會執行總監鄭定寕（右）。（發展局圖片）

延長建築規約期限至最多6個月

他又說，會彈性處理政府工程延長工期的申請，在可行情況下引入更多進度里程以加快付款安排，以及免補價延長發展項目於地契下的建築規約期限至最多6個月等。