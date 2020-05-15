新冠肺炎│4月貨機起降量增24.3%　口罩醫療用品及電子產品成主力

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球，香港機場管理局今日（15日）公布，香港國際機場今年4月的貨機起降量錄得強勁增長，按年增幅達24.3%。 然而受疫情影響，機場4月份的客運量及飛機起降量分別為3.2萬人次及9,445架次，按年減少99.5%及73.5%；貨運量與去年同月比較則下跌14.2%至33.8萬公噸。

香港國際機場上月客運量及飛機起降量分別為3.2萬人次及9,445架次，按年減少99.5%及73.5%。（資料圖片）

機管局續指，於月內從海外國家及地區乘飛機抵港的所有非香港居民繼續不准入境，加上機場的所有轉機／過境服務仍然暫停，訪港旅客及轉機／過境旅客量較去年同月下跌近100%，本港居民外遊人數則下降 99%。

貨運方面，出口至部分市場的貨運量錄得同比增長，其中以北美市場表現最為強勁。機場的整體貨運量減少主要由於轉口貨運量下跌51%所致，出口貨運量則較去年同月上升 4%。在主要貿易地區中，月內往來東南亞及印度的貨運量跌幅最為明顯。

而今年首四個月，機場的客運量為820萬人次，飛機起降量錄得 72,805 架次，分別同比下跌67.5% 及 48.5%，貨運量則較去年同期減少 11.7% 至 130萬公噸。

於過去12個月，客運量及飛機起降量分別下降 27.6%及18.2%至 5,450萬人次及351,215架次，貨運量則同比下跌7.8%至460萬公噸。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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機場管理局商務執行總監陳正思表示，航空貨運現時面對不少挑戰。由於航空公司暫停營運大部分客運航班，可用的客機機腹載貨空間因此大幅減少。然而，航空貨運需求仍然相對強勁，當中以運送應對2019冠狀病毒病的貨物，包括口罩和其他醫療用品，以及消費電子產品，故香港國際機場的貨運量得以相對保持穩定。而機管局會繼續與貨運服務營運商合作，提供高效可靠的貨運服務。