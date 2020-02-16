上月機場客運量錄570萬人次　較去年同期跌11.7%　貨運量跌9.1%

新型冠狀病毒疫情爆發，重創航空業。香港機場管理局今日（16日）公布上月航空交通數字，機場客運量及飛機起降量分別為570萬人次及33,210架次，分別較去年同期減少11.7%及9.1%，當中往來中國內地、南韓及東南亞的整體客運量在一月份錄得最顯著跌幅，訪港旅客量仍然疲弱，按年下挫43%。 但是，在農曆新年假期間本港居民外遊人數急升，帶動月內本港居民客運量躍升25%。

香港國際機場上月航空交通數字顯示，機場客運量及飛機起降量分別為570萬人次及33,210架次，分別較去年同期減少11.7%及9.1%。（資料圖片）

機管局解釋，貨運量減少是由於中國內地廠房及企業於農曆新年期間休息，同時亦主要受到進口及轉口貨運量分別下降15%及10%所致；出口貨運量與去年同月相比則下調 9%。在主要貿易地區中，月內往來東南亞及北美洲的貨運量跌幅最為明顯。

在過去12個月，客運量及飛機起降量分別下降5.7%和2.8%至7,080萬人次及 416,445架次；貨運量則錄得480萬公噸，同比下跌6.6%。

機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，香港國際機場的航空交通量受到一月底新型冠狀病毒爆發及社會形勢等多項因素影響，預計因航空公司暫停航班及不同市場的政府機關實施出入境限制及檢疫措施，二月份的交通數字將持續向下。李又指，機管局已加強客運大樓和旅客設施的清潔及消毒工作，亦會繼續與衞生署港口衞生科及業務夥伴就機場的防疫工作緊密合作。