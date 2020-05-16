北區醫院遇襲老翁　認入院前酒醉打人及襲警　被判入獄6個月

六旬翁去年涉醉酒鬧事被送院，期間疑在北區醫院遭警員毆打。事後，老翁被指在送院前曾打人及襲警被控，他今(16日)在粉嶺法院提訊時認罪，並透露當日與妻爭執而到樓下飲悶酒，惟酒醉下曾與人因政見問題爭執，被捕後又不斷問警員姓名，他事後在醫院遇襲的事件曝光，他與家人均承受極大壓力，他更曾有輕生念頭。惟裁判官認為老翁襲擊的情節屬嚴重，判老翁即時入獄半年。老翁的律師即要求保釋等候上訴，遭裁判官拒絕。

被告鍾志華，62歲，承認一項襲擊致造成身體傷害罪及一項襲警罪，指他於去年6月25日，在上水天平邨天明樓外，襲擊男子廖俊景，及警長莫志強。

被告曾在廖頭上吐口水

案情指，被告在案發地點飲啤酒後，因政見問題與數人爭執，廖當時在場，但只在玩手提電話，沒有參與討論。惟被告隨後折返，指廖在拍攝，並攬住廖及在廖的頭上吐口水，兩方扭作一團，兩人倒地。廖起身後報警，被告再踢廖的腹部，及拳打他的眼，保安最後制止二人。

不斷問警長編號及突然襲警

救護員和警員到場後，被告不斷問警長莫兆強的編號，即使莫已回答，被告仍繼續問並表現激動，又突然打莫的面並造成1厘米裂傷，在場警員制服被告。被告及莫最後被送到北區醫院。

辯方求情稱，被告在案發前和妻子爭執，便離家出走，但妻卻沒有追出，他感到不快，便到附近「飲悶酒」，才發生連串事件。他清醒後已知犯錯。

入院受不當對待事件曝光家人受壓

被告入院後受到襲擊，事件曝光後，他和家人均受很大壓力，他更曾有輕生念頭，兒子更短時間內掉光頭髮。他現已十分後悔，並向兩名事主道歉，以後不會再飲酒。

裁判官稱考慮到被告襲擊事主的次數和部位，認為案件屬同類較嚴重的一種，故判他入獄6個月。辯方即稱會申請上訴並欲以5000元保釋，但遭拒絕。

3警涉襲擊罪將轉區院審

鍾在北區醫院留院期間，疑曾遭3名警員毆打，涉案3人：警員為歐國偉(25歲)、鄧文謙(24歲)和林易昇(30歲)，已被控公職人員行為失當，及襲擊致造成身體傷害罪，案件將在區院審理。

案件編號：FLCC 5499/2020