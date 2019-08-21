警涉私刑虐老　兩醫生組織批破壞醫警互信　促檢討被捕者留醫安排

兩名軍裝警員涉嫌於6月26日，在北區醫院以私刑虐打一名被拘留的62歲男子，事主兒子昨日（20日）在立法會議員林卓廷的協助下，公開涉事片段。 香港公共醫療醫生協會及前線醫生聯盟今日（21日）發表聲明，強烈譴責相關暴力行徑，促請醫院管理局全力配合有關方面的刑事調查，並要求警方公正、嚴謹地辦理此案，對涉案人士作出檢控。

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聲明提到，在一般情況下，急症室的醫護人員在完成基本治療及待病人身體情況穩定，便會把被拘留人士交由警員看管，再定時觀察其情況。他們認為，這次警員懷疑在醫院內虐打被拘留人士一事，破壞了醫護人員和執勤警員長久的互信關係，因此促請醫管局及警方檢討被捕人士留院治療時的保安安排，以釋除公眾、病人及醫護人員的疑慮。

協會又提到，6月至今已有數名病人懷疑因個人資料外泄而在醫院內被捕，亦有前線醫護人員透露，他們為示威者進行治療時曾受警務人員阻撓。聲明形容，這種氣氛已為醫護與警方的合作關係，和病人對醫院的信任帶來了嚴峻的挑戰。

因此，協會希望醫管局與警方能合作制訂一套有關警員在醫院執勤的守則，公開讓大眾參考，好讓市民對公立醫院服務重拾信心。聲明最後提到，衷心感謝每一位專業及謹守崗位的前線醫護同事，並祝願傷者早日康復。