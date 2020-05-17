何柱國料現時討論23條立法社會反彈不大　形容林鄭是「大鴕鳥」

受新冠肺炎疫情影響，推遲兩個月的全國「兩會」即將舉行。星島集團主席、全國政協常委何柱國接受無綫新聞節目《講清講楚》訪問時指，預料有代表將提出討論《基本法》23條立法。 何相信，現時討論23條立法，相信社會「反彈唔會好犀利」，又質問為何當初政府要修訂《逃犯條例》，但不直接為23條立法，強調23條只針對小部份人，與普羅大眾無關。 談及特首林鄭月娥，何承認對林鄭「好有意見」，批評她自反修例事件後，令香港社會撕裂，並且花費大量納稅人金錢在疫情中買回民望，又稱林鄭在他背脊「插刀」，「一刀刀斬落嚟㗎。」

星島集團主席、全國政協常委何柱國接受無綫新聞節目《講清講楚》訪問時指，預料有代表將會提出討論《基本法》23條立法。（資料圖片／歐嘉樂攝）

相信23條「反彈唔會好犀利」

何柱國說，相信現時討論23條立法，社會「反彈唔會好犀利」。他又指當時「第一個反對」修訂《逃犯條例》，質問為何不直接為23條立法，「嗰陣都夠票可以行23條。」他解釋，23條是針對小部份人，若非犯間諜罪、顛覆國家罪，或外國捐款予政治團體等，23條與普羅大眾無關，不會影響正常人生活。他又指，「有些事」必須要做，又以學校考試為例，「就算你病咗，你都要考試或者補考。」

他強調，每個國家都有國家安全法，若有政黨不滿意，可以「抄足」美國國家安全法，以代替23條。他表示，可以提出有相關建議，相信中央無反對聲音。

何柱國說，中國、港澳辦和中聯辦「從來唔想理香港嘅事」。（資料圖片）

指兩辦「從來唔想理香港嘅事」

對於港澳辦和中聯辦先後發表言論，包括點名公民黨郭榮鏗拖延立法會內會主席選舉。他說，郭榮鏗影響民生，且有居心及目的，批評他「死拗頸」。他又指，兩辦「從來唔想理香港嘅事」，惟林鄭無動於衷，逼使兩辦發聲，「你住係我屋企，阿媽講個仔一句說話都唔得？你係我間屋企到㗎喎。」

何柱國（左）形容，林鄭好像是「大鴕鳥」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

形容林鄭是「大鴕鳥」

何柱國曾多次刊登頭版全版廣告，向特首林鄭月娥發公開信。何承認對林鄭「好有意見」，批評她自反修例事件後，令香港社會撕裂，又指她花了納稅人很多錢在疫症買回民望。

被問及是否要換特首、或有官員要問責落台，他稱要視乎良心是否「對得住自己」，「你自己可以當無事發生咪得囉。」他形容，林鄭好像是「大鴕鳥」，又估計林鄭當他的意見「無發生過」。何又指不敢冒犯林鄭，又指她在自己背脊「插刀」，「一刀刀斬落嚟架。」