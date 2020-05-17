高錕遺孀黃美芸留港度晚年　感謝丈夫研發光纖助與異地孩兒聯絡

諾貝爾物理獎得主高錕於2018年離世，其妻子高黃美芸繼續留在香港安享晚年，沒有選擇到外國與子女團聚。年屆85歲的她日前接受香港賽馬會刊物《駿步人生》訪問，大談保持身心健康的秘訣，亦指獨居老人的生活並不孤單，讚揚香港比外國更適合長者生活。 她又指，雖然現時與子孫身處異地，但丈夫研發的光纖打破時間與地域界限，只需打開手機鏡頭，分隔千里亦能即時對話︰「多謝高校長。」

早年獲子女「告誡」，黃美芸從此養成了少鹽、少油，多吃生果及蔬菜的飲食習慣。（賽馬會提供）

年輕時常行山 獨愛獅子山和八仙嶺景色

「我時時諗，如果我有日走咗，翻生做隻雀仔都幾好，飛來飛去好輕鬆好Freedom。」人生七十古來稀，來到耄耋之年，85歲的高太仍然朝氣蓬勃，她認為養生之道不外乎是飲食和運動。

她回憶起往事，原來健康飲食皆因「嚇親細路仔」的美式教育。她指，兒女小時候在課堂上受到教師斥責，「你啲爸爸媽媽多鹽又唔好，多油又唔好」，於是回家後大罵父母一頓，從此養成了少鹽、少油，多吃生果及蔬菜的飲食習慣。

高太說，年輕時已熱愛運動，常與家人及朋友行山觀賞美景，尤其是獅子山、八仙嶺的景色。後來年紀漸大，體力下降，她仍然堅持每星期打兩至三次網球，下雨天則跑步一小時，藉此減低患上腦退化的風險。

高太現時堅持每星期打兩至三次網球，下雨天則跑步一小時，藉此減低患上腦退化的風險。（賽馬會提供）

戰亂家貧只能吃麵包 味道至今難忘

高太說，過去多年最令她難忘的美食，是小時候「新鮮熱辣」出爐的麵包。她解釋，小時候在英國長大，當時正值戰亂時期，家境窮困只能吃麵包，但當時的麵包由店家親手製造，並非工廠流水式生產，相反現在的麵包口感就像棉花。「啱啱出爐熱辣辣，返屋企嗰時剝啲剝啲，返到去俾阿媽打，哈哈。」

高太回顧整段人生，唯獨是小時候「新鮮熱辣」的麵包，最讓她念念不忘。（賽馬會提供）

讚揚香港適合長者生活

在內地出生，年幼時於英國長大，成年時於美國成家立室，老年時選擇香港定居，高太指醫療系統是留下來的原因。她解釋，美國的醫療水平不錯，但長者需自行負擔部分醫療開支；而香港除了醫療系統完善外，亦能聘請家庭傭工照顧起居生活。目前，雖然與子孫身處異地，但多虧高錕研發的光纖打破時間與地域的界限，只需打開手機鏡頭，分隔千里亦能即時對話。高太最後不忘補上一句︰「多謝高校長。」