監警會報告稱8.31警方識別乘客和示威者　有被捕人自稱乘客卻被捕

監警會上周五（15日）公布反修例示威衝突審視報告，當中就「8.31太子站事件」獨立成章。報告認同警方當晚封站做法，又指警方根據觀察及專業判斷， 成功識別裝扮成普通乘客的示威者。 不過，有當日在太子站的被捕乘客反駁有關說法。早前入稟要求港鐵交出8.31閉路電視片段的教大生梁耀霆今日（17日）表示，當時電梯上的市民正按站內廣播趕忙離開車站，卻在沒反抗下被使用警棍、盾牌及胡椒噴霧對付，更有人高呼「救命」，認為報告缺乏檢討警方在扶手梯上的執法行動，批評報告沒有深究何謂「專業判斷」。

油尖旺區議員林兆彬今日聯同多名當晚被捕人士召開記者會，梁耀霆憶述8.31當晚情境仍歷歷在目。他指監警會沒有向任何8.31被捕人士查詢，報告只有警方描述，認為內容並不全面，例如以「窮兇極惡」形容示威者，但沒有提及有一般乘客及市民被警方拘捕及武力對待。

梁指出，監警會報告未有觸及警方在扶手電梯的執法行為，當時大批市民正準備離開太子站，大批警員趕至扶手梯，當時整條扶手梯上都是市民，大部份人都沒有反抗，但有警員使用警棍、盾牌及胡椒噴霧對付人群，「我聽到當時有人叫救命」。

梁耀霆稱當晚扶手梯上有不少普通市民遭警方武力對待，批評監警會報告未有審視。（歐嘉樂攝）

報告指警方以「專業判斷」區別出裝扮乘客的示威者，但梁稱自己是乘客卻被捕，「報告無解釋準則係乜，報告辯護得好差，而且我哋一邊按指示離開，但又一邊封站，警方嘅策略係好荒謬」。

另外兩名同樣在扶手梯被捕者，其中一人聲稱當時曾被警棍打、踩背、踩頭及噴椒，「佢哋（警方）踩住我哋落扶手梯」。另一人亦聲稱在沒有反抗下被棍打、噴椒及按地，二人批評警方的武力使用並不合比例。

被捕人Big eye（左）和Ice（左二）均聲稱在沒有反抗下遭警方武力對待，全身有不同損傷。（歐嘉樂攝）

油尖旺區議員林兆彬於記者會上播放由當晚在場人士提供的片段，指出當時扶手梯擠滿人群，質疑警員無法分辨示威者和一般乘客，「難道有X光機區分？可能只有監警會先會信」。