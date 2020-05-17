監警會報告｜831被捕者手腕被打傷　失業半年　促獨立調查

監警會早前發表反修例事件報告，提及警方在港鐵車廂內對乘客使用武力一幕，並不反映全部的事實，又指當日有示威者更換衣服扮成普通乘客，為防止示威者逃脫，警方必須關閉車站。 「太子站831事件」多名被捕人士今日（18日）在記者會中質疑，報告沒有完整反映事件，並且就警察使用武力問題避重就輕，有人認為需要追究事件。有被捕者說，當晚手腕關節被打傷，事後要作長達四個月的物理治療，更因此失業半年。

「太子站831事件」被捕人士今日召開記者會，批評監警會報告內容不完整。（歐嘉樂攝）

手腕被打傷 失業半年

Big eye（化名）是太子站831事件的被捕人，他表示，當時他被驅趕到扶手電梯，被警方制服後，他的手腕關節、背部等曾被警方用警棍打傷，惟根據指引，警方使用警棍時不能擊打頭部、關節等位置。他說，事後要做4個月物理治療，批評警方暴力不合原則。

他又指，他本來的工作需要搬抬重物，但受傷後卻大受影響，因此失業近半個月。

Big eye說，當晚曾被警棍敲打手腕、背部，因而受傷。（歐嘉樂攝）

有警員踩市民背部行走

另一被捕人Ice（化名）說，當日他在太子站內的扶手電梯被捕，當時警方上下包圍電梯，期間對電梯上的乘客揮動警棍、發射胡椒噴霧。當時電梯空間有限，有警員更踩住市民的背部行走。

他批評報告未有提及有關細節，令人質疑避重就輕，認為只有成立獨立調查委員會，才能將真相還原。另外，二人稱對警察投訴科失去信心，因此無意循此途徑追究。

Ice指出，當時警方上下包圍電梯，期間對電梯上的乘客揮動警棍、發射胡椒噴霧。（歐嘉樂攝）

質疑警方濫捕

香港教育大學前學生會會長梁耀霆說，他亦是當日的被捕者之一，現時他及big eye、Ice已踢保成功，質疑警方濫捕。他說，事件對被捕者做成金錢、時間、健康等損失，認為需要就事件追究。梁又指，若成立獨立調查委員會，當中必須有民選代表，及具社會公信力的人士加入。

區議員林兆彬呼籲，大家可交出當晚太子站的片段，讓有關人士可作民事索償。