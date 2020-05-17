限聚令｜袁國勇：本地感染源頭未明　不宜全撤社交距離措施

新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，本港累計錄得1,056宗確診個案（包括1宗疑似）。現行的限聚令、各種處所限制將於5月21日屆滿，政府抗疫專家、香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為，上周出現的荃灣本地個案群組仍未找到源頭，加上未做到廣泛檢測，限聚令及關口限制未是合適時候全面撤銷，但認為若該處所或活動可以戴口罩，料可以局部放寬。

袁國勇認為，上周出現的荃灣本地個案群組仍未找到源頭，加上仍未做到廣泛檢測，限聚令及關口限制未適時全面撤銷。（盧翊銘攝）

香港一度連續23日零本地感染個案，惟上周錄得共3宗未知源頭的本地個案，顯示隱形傳播鏈仍然存在。

限聚令及食肆、娛樂場所等限制將於本周四屆滿，袁國勇認為，若仍未找出上述本地群組的感染源頭，以及香港仍未做到大規模的病毒檢測，例如每日7,500個檢測，完全撤銷限聚令及其他限制措施實屬不智。但他續指，港人仍需繼續生活，只要做好危害分析並找出關鍵控制點，部份場所「點放寬都得」。

可考慮放寬卡拉OK、教堂可聚會

他提到本港的感染群組均因為一些除口罩的活動而出現，他認為如食肆若可指定員工分別負責收餐盤及送餐，有助減低交叉感染風險，要求卡拉OK顧客戴口罩唱歌，教堂則暫停聖餐禮等，相信放寬的問題不大。不過他指不同處所有其限制，執行細節上有待當局研究。

康文署豁下的游泳池將於周四重開，袁國勇指，泳池內有氯氣及臭氧消毒，惟有部份使用者會亂吐口水，安全與否需視乎其他使用者是否合作。

袁國勇認為，全港700萬人做大規模篩查未必有用，因市民有可能在檢測翌日才發病。（盧翊銘攝）

關口將可放寬？袁國勇批檢測量低：我係澳門都驚咗你

至於病毒檢測量，香港於3月的檢測高峰期間每日做約二千次病毒檢測，衞生防護中心形容為「亞洲前列」。惟袁國勇認為檢測量不足，並多次將本港數據與澳門比較，現時澳門日均可做六千次檢測，但澳門人口僅香港約十分一。被問到本港是否適時開放關口，袁國勇認為關口限制與檢測量掛勾，直指「我係澳門都驚咗你」。

至於應如何再提高檢測量，袁國勇認為在全港700萬人做大規模篩查未必有用，因市民有可能在檢測翌日才發病。

袁又透露，曾向醫院管理局行政總裁高拔陞建議，可讓市民不用見醫生，便可在診所取樣本瓶，惟對方稱不可行，相信醫管局有其考量，不過他強調需靠市民合作，無病的人戴口罩預防，有仼何輕微病徵的人，即使自覺不用求醫，亦應盡快到政府門診求診，取樣本瓶以提交深喉唾液樣本化驗，才可做到及早隔離並治療的效果。