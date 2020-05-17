【新冠肺炎】重開關口無定案　陳肇始：教局正就跨境生通關研策略

新冠肺炎疫情持續，全港中小學將在下周三（27日）起分階段復課，惟跨境生通關、檢疫安排尚未公布詳情，食物及衞生局局長陳肇始今天（14日）於商台節目《政好星期天》受訪時表示，明白跨境學生未必全數經由現時仍有開放的深圳灣關口出入境，她承認需作考慮，又透露教育局正積極計劃整體策略。至於重開其他關口方面，她則指，政府需整體檢視評估，目前尚未有定案。

陳肇始指，教局正積極就跨境學童復課計劃整體策略。（資料圖片）

陳肇始又表示，世界各地疫情嚴竣，本港雖有緩和，但不能忽視整體情況。她指，目前本港尚有紅色外遊警示，她呼籲市民如非必要，切勿外遊，回港者亦需接受14天檢疫安排。廣東省疫情相對穩定，部分人士期望可逐步恢復正常經濟活動，由於粵港澳有聯防聯控機制，當局一直有就互認檢疫安排可實行的合適時期進行檢視，目前尚在商討中。

正研究將地區康健中心及18間中醫教研中心作病毒檢測點



她又透露，當局正研究將地區康健中心及18間中醫教研中心，作為病毒檢測點，目前仍在討論計劃細節，冀可增加本港每日病毒檢測量，了解社區內是否存有病毒傳播鏈，惟難以安排全港700多萬市民接受檢測，政府需重點選出高危群組，擴大檢測範圍，追蹤無徵狀患者，包括機場及安老院舍工作人士。陳形容，本港的檢測能力「仍有空間」，醫管局已加強監察，例如主動為精神科病人、以及由院舍轉送公立醫院人士進行檢測等。



本港錄得連續廿三天「零確診」後，再現本地群組個案，包括居住梨木樹邨夫婦及其居於荃灣卓明樓的孫女同告確診。陳肇始表明，需要了解其感染源頭，當局已就事件於涉事居所附近，派出逾2千至3千個樣本瓶，以了解會否有社區爆發風險。

▼政府派口罩安排▼