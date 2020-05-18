逃犯條例｜張潤衡表弟萬聖節藏5支汽油彈　被判監1年

去年萬聖節市民在旺角一帶抗議8.31太子站事件，八仙嶺大火生還者張潤衡表弟，疑在警方驅散時丟下裝有5支汽油彈的背囊。他早前承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，辯方今（18日）於西九龍裁判法院表示，被告是匆忙間從其他示威者接過汽油彈。他又指，感化官稱被告每月參與2至3次未經批准集會，與被告的說法有所出入，法庭亦不應接納被告有反社會人格的指控。主任裁判官羅德泉考最終判處被告即時監禁一年。

被告李開正（23歲，公開大學學生）承認於去年10月31日在旺角雅蘭里近鴉蘭街交界的公眾地方，攜有5 枚汽油彈。被告為八仙嶺山火生還者張潤衡的表弟，其父母及張今亦有到庭支持。

求情指匆忙間未有深思熟慮

辯方求情指被告沒有預謀犯案，而是匆忙間未有深思熟慮，便從其他示威者接過汽油彈，之後亦從未使用。法庭早前為被告索取背景及勞教中心報告，辯方表示報告指不宜判勞教中心，而感化官撰寫的內容亦與被告所說有出入。

曾數次出席未經批准集會

感化官指，被告明知涉案的集會未經警方批准仍參加，並且為免留下指紋、掩飾身份，準備全黑衣物及手套。辯方更正被告只向感化官提及他早前參與過其他集會，為免影響前途帶備口罩及面罩，從未說過用手套隱藏指紋。此外，感化官稱被告每月參與2至3次未經批准集會，惟被告自去年6月12日只是參與過2至3次。

示威想法蓋過正常道德規範

辯方續謂，報告形容被告就示威抗議的想法蓋過正常的道德規範，有反社會人格、反省不足、守法意識薄弱。辯方指感化官沒有專業資格，法庭不應接納反社會人格的評論。他稱，年輕的被告已得深刻教訓，亦認罪承擔後果，並呈上求情信，望法院考慮較低的量刑起點。

官：未聞汽油彈用以自衞

羅官判刑時提及當時有人堵路縱火，又稱未曾聽聞汽油彈用以自衛。他指汽油彈是攻擊武器，破壞力毋須多說，遂以18個月監禁作量刑起點。被告認罪獲扣減三分一刑期，須入獄一年。

被搜出有「正義必勝」海報

案情指，當日有人在旺角堵路及縱火，晚上近11時警員驅散示威者，警車追截至雅蘭街，被告轉入後巷被捕。警方從他身上搜出寫上「正義必勝」的海報及手機，而後巷地上則有打火機、手套，及裝有5支汽油彈的背囊。閉路電視拍下被告孭着背囊走入後巷。

案件編號：WKCC4135/2019