母親節和你SING｜警方：新世紀廣場一名被捕者疑藏汽油彈原材料

反修例風波由上年6月開始，至今仍未平息。網民續號召於今日下午3時起「和你SING」行動，當中在旺角新世紀廣場，一度逾百人聚集，大批防暴警進內驅散，有示威者於高層向中庭掟雜物，警方一度發射胡椒球槍，現場多人被捕。警方於晚上6時40分於社交媒體發文，稱其中一名被捕者身上藏有懷疑製造汽油彈原料， 包括電油、毛巾及打火機。

防暴警進入新世紀廣場內，期間有人從高處掟雜物，警隨即開胡椒球槍。(鄭子峰攝)

警方帖文表示，今日下午，有示威者先後於港九新界多個商場内聚集，部分人手持橫額、高叫口號、破壞社會安寧，其間警方收到市民報案，故進入多個商場執法。

警方又提到，於傍晚5時許，在旺角新世紀廣場3樓截停多名示威者，其中1人身上藏有懷疑製造汽油彈原料， 包括電油、多條毛巾及數個打火機，不排除有人企圖在示威活動中使用該批物品，嚴重危害在場人士安全。警方又稱，拘捕1人並已撿走相關物品，將繼續調查案件。

警方指其中1名被截查者身上藏有懷疑製造汽油彈原料， 包括電油、多條毛巾及數個打火機。（警方facebook圖片）

油尖旺區議會副主席余德寶在facebook發帖，提到在新世紀廣場内，9人已非法集結罪被捕，另有一名12歲女生因藏有攻擊性武器被捕，全部將送去旺角警署，並已安排了律師跟進￼。