巴士司機被女友女兒內褲擊中　涉以阻惡運降臨為由　非禮兼迫口交

巴士司機與女友12歲女兒獨留在家時，指女友女兒不小心把內褲丟在他身上，稱會令他遇上惡運，為阻止這情況發生，需對方協助射精，從而大肆摸胸、下體摩擦及迫口交等。女童3年後向社工哭訴事件始東窗事發。司機被捕後反指遭女童用內褲打。他否認兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，案件今（18日）在區域法院開審。

51歲巴士司機被指非禮女友女兒，在區域法院否認兩項非禮罪。(資料圖片)

51歲被告，被控於2015年9月1日至2017年7月11日期間，在筲箕灣一單位對16歲以下的X作出嚴重猥褻的行為。

向社工傾談時透露被性侵

控方開案陳詞指，女事主X的父母於2008年離婚，X母及後與被告展開戀情，而X、X母及被告自2012年居於涉案的劏房單位。X於2018年8月20日向社工表示會轉校，並稱與男子相處感到害羞，社工追問X是否與異性有不快經歷，X始向社工哭訴曾遭被告侵犯。

衣櫃取衣內褲意外掉被告身上

X後來向警方透露，2015年9月1日至2016年7月14日期間某日，12歲的X與被告獨留在家，當天天文台發出紅色暴雨警告，X在洗澡前，從衣櫃中拿衣服，其內褲意地外跌了在被告身上，被告當時稱這樣會遭至惡運。

為阻惡運降臨要女童助射精

被告數天後向X表示，為阻惡運降臨，要X幫他「射精」，於是二人脫了衣服後，被告在床上吻X，又摸其胸部及以下體摩擦X的私處，而X最後替被告口交至射精。X透露此後仍有類似事件發生，而最後一次為X升中三前，該次X也替被告口交至射精。

被告反指遭女童用內褲打

被告在X向社工揭發事件後9日被捕，他在警誡下承認，曾經向X表示，若身體接觸到內褲會帶來惡運，X則用內褲打他。

案件編號：DCCC 395/2019